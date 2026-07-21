Una figura histórica cerró un ciclo cargado de títulos con Alajuelense y continuará su carrera en el extranjero. El club ya definió quién ocupará su lugar.

Este martes 21 de julio, justo antes del inicio del Torneo Apertura 2026, Liga Deportiva Alajuelense anunció a través de sus redes sociales la despedida de una de las principales referentes de su plantel femenino: Noelia Bermúdez.

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A sus 31 años, la guardameta con pasado en Deportivo Saprissa y cinco temporadas consecutivas defendiendo el arco manudo volverá a salir al fútbol internacional, donde ya tuvo experiencias con Valencia y Deportivo Abanca de España.

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“¡Gracias, Noe! La histórica portera Noelia Bermúdez seguirá su carrera en el fútbol internacional. De parte de todo el club le agradecemos por su compromiso y entrega defendiendo nuestros colores durante esta laureada etapa en el club”, fue el mensaje con el que la Liga comunicó su partida.

¿Dónde jugará Noelia Bermúdez?

Aunque Alajuelense no reveló el próximo destino de la arquera, el medio El Mundo había adelantado días atrás que Bermúdez contaba con una opción concreta para continuar su carrera en el fútbol mexicano.

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La futura legionaria pone así punto final a un extenso ciclo con el conjunto rojinegro, iniciado hace casi siete años y únicamente interrumpido por su breve regreso al fútbol español en el año 2020. Luego volvió al Morera Soto para convertirse en una pieza infaltable de la etapa más exitosa de las Leonas bajo el mando de Wilmer López.

Alajuelense ya encontró a su reemplazante

Para cubrir el vacío en el arco, la dirigencia fue a buscar justamente a la portera que amargó al equipo en las semifinales del Clausura 2026. Priscilla Tapia, de 35 años y figura de Dimas Escazú en el camino hacia la final del último torneo, continuará su carrera en Alajuelense.

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“Dimas Escazú desea comunicar que la portera Priscilla Tapia ya no continuará en el equipo y pasará a formar parte de Liga Deportiva Alajuelense. De parte de la familia Dimas Escazú le deseamos muchos éxitos en su vida y en sus proyectos”, informó el club escazuceño la semana pasada.