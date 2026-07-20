“Cambiar el rumbo”: el mensaje de Keylor Navas que inquieta a Pumas sobre su futuro tras la derrota ante Pachuca

Navas se refirió en redes sociales al pesadillesco debut contra Pachuca, que terminó en derrota 0-3. El posteo generó preocupación en parte de la afición por los dichos previos del portero sobre el mercado de fichajes.

Keylor Navas se expidió por primera vez luego de que Pumas UNAM cayera 0-3 frente a Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario. Los subcampeones de la Liga MX arrancaron con el pie izquierdo su participación en el Torneo Apertura 2026. Y tres días después del revés, con la definición de la Copa del Mundo mediante, la leyenda tica le habló a la afición.

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A través de sus redes sociales, el guardameta de 39 años palpitó el cruce de este martes con Toluca y dejó una frase sobre el duelo ante los Tuzos que cristaliza su inconformidad con el presente del equipo, ante la cual algunos seguidores del cuadro capitalino se alarmaron.

El mensaje de Keylor Navas que incomoda a Pumas

“Gracias a Dios mañana tenemos una oportunidad para cambiar el rumbo. El inicio no fue el que esperábamos pero con trabajo le daremos vuelta!”, escribió Keylor Navas. Y los aficionados le respondieron con un pedido unánime: que se quede en Pumas.

“No te vayas Keylor”, “Solamente te pido una cosa capitán, no nos sueltes la mano ahora”, “Dinos que no te vas Keylor por favor” o “No nos sueltes”, son solo algunos de los varios comentarios de los hinchas auriazules que pueden leerse en el post de Instagram del generaleño.

El temor se sustenta en la respuesta previa del portero a los rumores que lo posicionan como uno de los futbolistas que podía marcharse a otro equipo, siguiendo los pasos de su ex entrenador, Efraín Juárez, quien ahora dirige en Győri ETO FC de la primera división de Hungría.

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“Yo pienso que mientras el mercado esté abierto cualquier futbolista de cualquier equipo puede irse. Ya no es una situación personal, el futbol es un trabajo para los futbolistas y muchas veces pasa donde hay un equipo que se interesa por un jugador, paga su cláusula y se cambia de equipo es algo totalmente natural”, aseveró Navas en rueda de prensa.

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¿Cuándo vuelve a atajar Keylor Navas?

Pumas visitará a Toluca este martes 21 de julio, a las 9:05 p.m. de Costa Rica y de CDMX, en el Estadio Nemesio Diez. El partido corresponde a la segunda jornada del Apertura 2026 y Navas, si Esteban Solari así lo dispone, será titular.