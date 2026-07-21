El mediocampista de la selección española se refirió de forma tajante a la pelea que tuvo con el futbolista de Argentina tras la final del Mundial 2026.

La final del Mundial 2026 sigue dando de qué hablar no solo por la parte futbolística, que tuvo a España como un justo campeón tras vencer por la mínima a Argentina en los tiempos extra. El intercambio de golpes entre Gavi y Leandro Paredes tras el pitazo final también viene siendo materia de debate en redes sociales.

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Por lo que se puede ver en los videos, la trifulca inició con el golpe de Nahuel Molina a Rodri mientras festejaba, quien luego se encaró con el argentino. En ese momento, Eric García intervino. Pero rápidamente Paredes se acercó, lo empujó y lo agarró del cuello antes de ser golpeado por detrás por el jugador de FC Barcelona, a quien el capitán de Boca Juniors también arrojó al suelo.

Gavi dijo que Leandro Paredes no debería ser sancionado

Consultado sobre si la FIFA debería castigar a Paredes, Gavi respondió: “No. Te digo la verdad, no creo que deban ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los niños, pero creo que también hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta”.

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La respuesta del mediocampista de 21 años ciertamente generó sorpresa tanto en España como a nivel global. “Quizás, lo más lógico para mí sería expulsarle en el partido y ya está, pero al final creo que todo es fútbol y al final debe ser siempre así”, esgrimió.

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¿Paredes fue expulsado por Slavko Vinčić?

Si bien los reportes iniciales afirmaban que el árbitro esloveno le había mostrado la tarjeta roja a Leandro Paredes, no existen registros oficiales que lo demuestren. De hecho, en el medio inglés BBC se reveló que desde la FIFA les confirmaron que no existió tal sanción contra el “5” de Argentina.

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De momento, el ente rector del fútbol mundial presidido por Gianni Infantino abrió una investigación disciplinaria que podría decantar en algún castigo de oficio para el campeón del mundo en Qatar 2022. Se habla de un período de sanción o sanciones económicas, que podrían correr también para los seleccionados españoles.

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