Revelan el antecedente sobre la salud de Shawn Johnson que ilusiona a Saprissa: “Pudo volver a jugar”

Hay incertidumbre sobre el porvenir de Johnson en Saprissa, pero también existe un precedente que trae optimismo a Tibás.

En Deportivo Saprissa se generó preocupación en torno a Shawn Johnson. Este martes, el exfutbolista de Liberia iba a ser presentado como nuevo refuerzo del club junto a Sebastián Padilla, pero finalmente se ausentó debido a que no pasó las pruebas médicas.

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Según informó la institución a través de un comunicado, el lateral derecho fue sometido a una valoración médica en la que “se detectó una condición médica que requiere seguimiento y estudios especializados”. Hasta que no se clarifique su situación, no podrá jugar con la camiseta morada.

Johnson, de 23 años, despertó expectativas en el saprissismo debido a sus buenas condiciones futbolísticas, y por eso tanto el cuerpo técnico de Hernán Medford como los aficionados querían verlo en la cancha lo antes posible. Sin embargo, todas las partes tendrán que esperar.

El antecedente con Shawn Johnson que ilusiona a Saprissa

Según dio a conocer el periodista Kevin Jiménez en sus redes sociales, Shawn Johnson ya había estado “varios meses fuera cuando estuvo con Herediano por una situación médica compleja”, pero el equipo florense “lo trató y pudo volver a jugar”.

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Esto ocurrió hace un año. Por lo que se trata de un antecedente esperanzador para Saprissa y el propio juvenil, quien viene de disputar 24 partidos con Liberia el semestre pasado entre el Clausura 2026 y el Torneo de Copa. En total sumó 1.885 minutos, en los que no sumó goles ni asistencias.

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Consultado por el tema, Erick Lonnis, líder del comité deportivo de los tibaseños, manifestó que no podía dar detalles sobre la naturaleza médica del problema que aqueja a Johnson debido a la relación médico-paciente: “Hasta no finiquitar algunas pruebas médicas y que eso quede definido, nosotros no podemos referirnos al respecto ni decir más de lo que está en el comunicado”, añadió.

Los próximos días serán claves para conocer cuál es la anomalía que frenó la presentación del nacido en San José y cuándo podría integrarse al primer equipo, cuyo debut en el torneo local se dará este viernes 24 de julio, en “La Cueva”, frente a Pérez Zeledón. Y en el horizonte asoma la Copa Centroamericana.