Este jueves, el Deportivo Saprissa publicó un reporte médico que involucra a Hernán Medford. El entrenador del Monstruo pasará por el quirófano antes de comenzar la pretemporada para disputar el Apertura 2026 y la Copa Centroamericana.
El club informó que Medford “será sometido a una cirugía de rodilla con el objetivo de aliviar el dolor y mejorar su movilidad“. Debido a su largo recorrido como futbolista, el entrenador no se había tratado este problema que ahora lo obliga a ser operado.
Hernán Medford será operado por el desgaste que sufre en una de sus rodillas
“Como consecuencia de su extensa trayectoria como futbolista profesional y de los años vinculados a la actividad deportiva tras su retiro, la articulación presenta un desgaste significativo que le ha generado molestias y limitaciones en sus actividades cotidianas y profesionales”, comunicó Saprissa.
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Y agregó en el parte médico: “Deportivo Saprissa le brindará el acompañamiento necesario durante todo el proceso, así como las condiciones adecuadas para favorecer una pronta y satisfactoria recuperación. La institución le desea el mayor de los éxitos en este procedimiento y en su proceso de rehabilitación“.
Se estima que Hernán Medford estará en condiciones para cuando la planilla regrese a los entrenamientos el próximo 15 de junio. De todas maneras, la cirugía genera que no pueda estar al máximo para darle indicaciones a sus futbolistas.
No obstante, las primeras semanas de la pretemporada será de trabajos físicos. Estos estarán a cargo del nuevo preparador físico, Erick Sánchez, después de lo que fue la salida de Marcelo Tulbovitz, quien decidió no renovar ante la propuesta de la directiva tibaseña.
En resumen
- El entrenador Hernán Medford será sometido a una cirugía de rodilla según el reporte médico.
- El club Deportivo Saprissa informó que Medford sufre un desgaste significativo en su articulación.
- El técnico regresaría a los entrenamientos el 15 de junio con el preparador Erick Sánchez.