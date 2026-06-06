Cuando nadie lo esperaba, en México aseguran que la leyenda tica podría dejar el club pese a que acaba de renovar su contrato.

De un momento a otro –o más precisamente en un puñado de días–, el futuro de Keylor Navas comenzó a tambalear. La leyenda tica pasó de estar a las puertas de consagrarse campeón de la Liga MX con Pumas a quedar a un paso de salir del club.

Sí, así como leen: este sábado se conoció la noticia de que su futuro en los universitarios podría dar un giro inesperado incluso pese a haber renovado su contrato por un año más hace pocos meses.

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La final perdida ante Cruz Azul golpeó fuerte al punto de que el jueves se anunció la salida de Efraín Juárez, el técnico del equipo, y esto según apuntan desde México podría arrastrar a varias figuras, entre ellas el portero tico.

Lo dice el diario Récord: Keylor Navas tiene “los días contados”

Récord, el periódico deportivo más reconocido de México, puso en su tapa de este sábado los problemas que atraviesan a Pumas. “¿Efecto dominó?”, fue su titular principal para contar que la salida de Efraín podría ser sólo el inicio de una serie de finiquitos.

La portada de Récord de este sábado 6 de junio.

“El proyecto de Pumas está en riesgo ante la inminente salida de Efraín Juárez”, detalló Récord en su nota central. “Aunque la partida del director técnico no se ha hecho oficial, múltiples jugadores ya están planteándose no seguir en Universidad Nacional. Desde figuras como Keylor Navas, hasta jugadores que Efra ‘rescató’ como Uriel Antuna o Jordan Carrillo no continuarían sin el estratega mexicano”, detallaron.

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Navas, al que describen como “el máximo referente actual” del equipo, llegó a Pumas en gran parte por Efraín Juárez, quien lo nombró capitán y no tardó en convertirse en figura. “Sin embargo, desde que Antonio Sancho tomó la vicepresidencia del equipo, su visión era renovar la portería con un arquero más joven”, amplió Récord.

Efraín Juárez no seguirá en Pumas. (Getty Images)

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“Y aunque se renovó a Keylor por un año más, la realidad es que esto se hizo gracias a la presión de Efraín Juárez. Por lo tanto, con el estratega mexicano fuera, el arquero costarricense también podría tener los días contados en el Pedregal”, concluyó el informe del diario azteca.

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¿Y Adalberto Carrasquilla?

El panameño Adalberto Carrasquilla, otra figura de Pumas, no fue mencionado en el artículo de Récord. Coco, quien actualmente está tabajando contrarreloj para recuperarse de una lesión muscular y poder jugar el Mundial 2026 con su selección, tiene contrato con la escuadra mexicana hasta diciembre de 2027.