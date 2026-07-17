Entre España y Argentina, Keylor Navas eligió su favorito para la final de Mundial 2026: “Puede marcar la diferencia”

Keylor Navas se mojó y dio a conocer por qué elige a una selección por encima de otra en la final España vs. Argentina.

El guardameta costarricense de los Pumas UNAM, Keylor Navas, compartió sus impresiones sobre la gran final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España. Para el histórico arquero, la presencia de Lionel Messi inclina la balanza a favor de la Albiceleste en un duelo que promete ser sumamente cerrado.

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Aunque el exarquero del Real Madrid reconoce la paridad entre ambos finalistas, admitió que el astro argentino es el elemento que puede definir el rumbo del partido decisivo.

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Messi, el factor importante para Keylor Navas

“En una final tan pareja como esta no se puede dar a ninguno como favorito. Son dos selecciones de gran nivel, pero si tengo que poner a un favorito pues es a Argentina porque tiene a Lionel Messi, eso puede marcar la diferencia, pero nunca se sabe, los partidos hay que jugarlos; ojalá gane el mejor”, afirmó el portero.

Navas, quien ha disputado tres mundiales (Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022), elogió el camino de ambos equipos en el torneo. Destacó el carácter de los sudamericanos para levantarse en momentos de adversidad y la evolución que mostró España tras un inicio titubeante.

“Las dos selecciones que están en la final han sufrido. España no empezó tan bien, pero luego paso por encima de sus rivales; Argentina tuvo algunos partidos en tiempos extra en los que ha remontado, eso habla mucho del carácter que tienen y de las ganas con las que cuentan para ganar”, subrayó.

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El adiós de CR7, Modric y Neymar

El torneo también ha estado marcado por la nostalgia, ya que representa la despedida de la máxima cita mundialista para figuras de la talla de Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Neymar. Navas, quien compartió vestuario y rivalidad con ellos, se mostró sumamente agradecido por haber coincidido en su época.

“Todos tuvimos la oportunidad de verlos jugar y eso es afortunado. Yo tuve el privilegio de jugar con ellos y enfrentar a otros, de estar en el día a día. Ojalá tuvieran menos edad para verlos más tiempo; si es el último Mundial para ellos debemos estar agradecidos por haber visto a este tipo de monstruos”, puntualizó.

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Tras dar sus reflexiones mundialistas, Keylor Navas ya se enfoca en su presente en el fútbol mexicano. El arquero y sus Pumas UNAM harán su debut en la primera jornada del torneo Apertura local este sábado, cuando se enfrenten al Pachuca.

En resumen

Aunque reconoce que será un duelo sumamente cerrado y sin un claro candidato, Navas se inclina por Argentina debido a la presencia de Messi, argumentando que él “puede marcar la diferencia” en el partido.

debido a la presencia de Messi, argumentando que él “puede marcar la diferencia” en el partido. El guardameta resaltó la capacidad de superación de Argentina a lo largo del torneo, señalando que los partidos que remontaron en tiempos extra demuestran el gran carácter y las ganas que tienen de salir campeones.

Navas no demeritó a la selección española; por el contrario, explicó que ambas selecciones sufrieron para llegar a la final, destacando que España, a pesar de no haber iniciado de la mejor manera, terminó pasando por encima de sus rivales.