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Fuera de Saprissa: Hernán Medford pierde a un referente que ya tiene nuevo club en el extranjero

Uno de los futbolistas que llegó en el último mercado de fichajes volverá a irse del club al extranjero.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El entrenador ya tiene el puesto cubierto.
© Prensa SaprissaEl entrenador ya tiene el puesto cubierto.

A falta de la despedida oficial por parte del Deportivo Saprissa, el equipo comandado por Hernán Medford perderá a uno de sus porteros para la próxima temporada. El futbolista seguirá su carrera en el exterior, precisamente en Guatemala.

El periodista guatemalteco Juan Carlos Gálvez confirmó que Minor Álvarezestá totalmente confirmado y formará parte del proyecto para la próxima temporada“. Por lo que el Monstruo, tendrá en su planilla al titular Abraham Madriz y como suplente a Isaac Alfaro.

Minor Álvarez deja Saprissa y seguirá su carrera en Xelajú

El destino de Álvarez es el Xelajú MC, equipo que llegó a la final del Clausura 2026 de la Liga Nacional. El conjunto superchivo competirá también el próximo semestre en la Copa Centroamericana 2026, donde buscará revancha tras perder contra Alajuelense en la edición anterior.

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Minor Álvarez repite el movimiento que realizó en el año 2013. Su primera experiencia en Guatemala se dio justamente en Xelajú después de haber dejado Saprissa en aquel año. Ahora, vuelve a salir de Tibás para continuar su carrera en Quetzaltenango.

De esta manera, tendrá su segundo ciclo con Xela. Durante su primera etapa, no pudo sumar muchos minutos. Apenas estuvo en tres partidos y luego fue cedido a préstamo hasta que finalizó su contrato y se marchó en 2014 a Malacateco.

En esta nueva etapa, Xelajú busca con su contratación a un portero de experiencia, ya que el uruguayo Rubén Silva sufrió en abril la rotura del tendón de Aquiles. Aún se desconoce cuándo volverá a las canchas, pero no será para este semestre. Por eso, Roberto Hernández se refuerza con otro experimentado como Álvarez.

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En resumen

  • El guardameta Minor Álvarez deja Saprissa y está confirmado como nuevo refuerzo de Xelajú.
  • El club Xelajú MC fichó al portero para disputar la Copa Centroamericana 2026 y el Apertura 2026.
  • El portero uruguayo Rubén Silva sufrió una rotura del tendón de Aquiles en abril.

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