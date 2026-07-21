Arranca el Apertura 2026: partidos, horarios y dónde ver EN VIVO la Jornada 1 de la Liga Promérica

La espera llegó a su fin. El Torneo Apertura 2026 de Costa Rica levantará el telón este jueves 23 de julio y la primera jornada se extenderá hasta el domingo 26, con los diez equipos de la Liga Promérica entrando en acción.
Herediano, vigente monarca del fútbol tico, será el encargado de inaugurar el certamen como local ante Puntarenas FC. El campeonato contará con 18 jornadas y 90 encuentros durante su fase regular, al cabo de la cual los cuatro primeros avanzarán a las semifinales.
ver también
Shawn Johnson no pasó la revisión médica en Saprissa: qué le detectaron y la decisión sobre su futuro
Partidos y horarios de la Jornada 1 del Apertura 2026
Todos los horarios que aparecen a continuación corresponden a Costa Rica:
Jueves 23 de julio
- Herediano vs. Puntarenas FC
- Hora: 8:00 p. m.
- Estadio: Carlos Alvarado
- Transmisión: FUTV
Viernes 24 de julio
- Deportivo Saprissa vs. Pérez Zeledón
- Hora: 8:00 p. m.
- Estadio: Ricardo Saprissa
- Transmisión: FUTV
Saprissa recibe en La Cueva a los Guerreros del Sur (Saprissa).
Sábado 25 de julio
- Cartaginés vs. Inter San Carlos
- Hora: 5:00 p. m.
- Estadio: José Rafael “Fello” Meza
- Transmisión: FUTV
Alajuelense viaja a La Argentina de Grecia para enfrentarse con Sporting FC (Instagram).
- Sporting FC vs. Alajuelense
- Hora: 8:00 p. m.
- Estadio: Puente Piedra
- Transmisión: FOX
Domingo 26 de julio
- San Carlos vs. Escorpiones
- Hora: 5:00 p. m.
- Estadio: Carlos Ugalde
- Transmisión: FOX
¿Dónde ver EN VIVO el Apertura 2026?
Los partidos del campeonato nacional podrán seguirse por las señales de FUTV y FOX. Esta última reemplazó en Costa Rica a Tigo Sports y Tigo Sports 2, que desde mayo pasaron a denominarse FOX y FOX+.
FUTV transmitirá tres partidos en la Jornada 1 del Apertura 2026 (FUTV).
También estará disponible la opción de streaming mediante TD MAX, plataforma que ofrece los encuentros de la Primera División con una suscripción activa (la disponibilidad fuera de Costa Rica puede variar por las restricciones territoriales de cada transmisión).
El cierre de la jornada todavía está condicionado
Aunque San Carlos-Escorpiones aparece programado para el domingo, la presencia de los Toros del Norte todavía depende de que el club recupere su licencia de participación. La institución fue suspendida por mantener una deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social y deberá cancelar el monto pendiente o alcanzar un acuerdo antes del encuentro.
ver también
San Carlos se queda sin licencia: Fedefútbol anunció otra decisión drástica y así está el panorama del Apertura 2026
En caso de no solucionar la situación, San Carlos perdería el partido por reglamento y los tres puntos quedarían en poder de los belemitas, que se preparan para afrontar su primera temporada en la máxima categoría.