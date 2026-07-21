Arranca el Apertura 2026: partidos, horarios y dónde ver EN VIVO la Jornada 1 de la Liga Promérica

La Liga Promérica vuelve después del Mundial 2026 con cinco encuentros repartidos entre jueves y domingo.

La espera llegó a su fin. El Torneo Apertura 2026 de Costa Rica levantará el telón este jueves 23 de julio y la primera jornada se extenderá hasta el domingo 26, con los diez equipos de la Liga Promérica entrando en acción.

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Herediano, vigente monarca del fútbol tico, será el encargado de inaugurar el certamen como local ante Puntarenas FC. El campeonato contará con 18 jornadas y 90 encuentros durante su fase regular, al cabo de la cual los cuatro primeros avanzarán a las semifinales.

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Partidos y horarios de la Jornada 1 del Apertura 2026

Todos los horarios que aparecen a continuación corresponden a Costa Rica:

Jueves 23 de julio

Herediano vs. Puntarenas FC

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Carlos Alvarado

Transmisión: FUTV

Viernes 24 de julio

Deportivo Saprissa vs. Pérez Zeledón

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Ricardo Saprissa

Transmisión: FUTV

Saprissa recibe en La Cueva a los Guerreros del Sur (Saprissa).

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Sábado 25 de julio

Cartaginés vs. Inter San Carlos

Hora: 5:00 p. m.

Estadio: José Rafael “Fello” Meza

Transmisión: FUTV

Alajuelense viaja a La Argentina de Grecia para enfrentarse con Sporting FC (Instagram).

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Sporting FC vs. Alajuelense

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Puente Piedra

Transmisión: FOX

Domingo 26 de julio

San Carlos vs. Escorpiones

Hora: 5:00 p. m.

Estadio: Carlos Ugalde

Transmisión: FOX

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¿Dónde ver EN VIVO el Apertura 2026?

Los partidos del campeonato nacional podrán seguirse por las señales de FUTV y FOX. Esta última reemplazó en Costa Rica a Tigo Sports y Tigo Sports 2, que desde mayo pasaron a denominarse FOX y FOX+.

FUTV transmitirá tres partidos en la Jornada 1 del Apertura 2026 (FUTV).

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También estará disponible la opción de streaming mediante TD MAX, plataforma que ofrece los encuentros de la Primera División con una suscripción activa (la disponibilidad fuera de Costa Rica puede variar por las restricciones territoriales de cada transmisión).

El cierre de la jornada todavía está condicionado

Aunque San Carlos-Escorpiones aparece programado para el domingo, la presencia de los Toros del Norte todavía depende de que el club recupere su licencia de participación. La institución fue suspendida por mantener una deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social y deberá cancelar el monto pendiente o alcanzar un acuerdo antes del encuentro.

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En caso de no solucionar la situación, San Carlos perdería el partido por reglamento y los tres puntos quedarían en poder de los belemitas, que se preparan para afrontar su primera temporada en la máxima categoría.