Se fue de Alajuelense y Saprissa le abrió las puertas: los morados cierran un inesperado fichaje

Saprissa cerró un refuerzo necesario para fortalecer sus categorías menores que llega desde el archirrival, Alajuelense.

Deportivo Saprissa se está rearmando para volver a gritar campeón en el próximo semestre, donde competirá en el Torneo Apertura 2026 y la Copa Centroamericana. Aunque los vientos de cambios no solo soplan para el primer equipo.

El presidente del club, Roberto Artavia, confirmó el viernes la salida de Roy Myers del banquillo de la categoría Sub-21 debido a los malos resultados deportivos para trabajar en el área de visorías. Y en horas de la noche de este martes, la institución anunció la llegada de un nuevo entrenador para la U-20.

Saprissa se refuerza con Roberto Castro, ex Alajuelense

Saprissa informó que el técnico Roberto Castro, de 40 años y pasado reciente en Liga Deportiva Alajuelense, fue el elegido para “liderar el proyecto Sub-20”, reza el comunicado.

Roberto Castro, nuevo estratega de Saprissa U-20.

A comienzos de enero, Castro dejó de formar parte del equipo Sub-21 rojinegro (flamante campeón de la categoría tras derrotar 3-1 a Sporting FC en la final) y pasó de Turrúcares a Tibás. Allí llegó con una amplia trayectoria en el fútbol nacional que tuvo sus inicios en Municipal Grecia, donde fue asistente de Walter “Paté” Centeno durante la etapa en Liga de Ascenso.

También tiene experiencia en primera división, dirigiendo a los helénicos y a AD San Carlos. Incluso, fue auxiliar de Douglas Sequeira en Deportivo Mixco de Guatemala antes de convertirse en DT de la Selección Sub-15 de Costa Rica. En su hoja de vida aparecen pasos por otras escuadras, como Quepos Cambute, Golfito o Aserrí.

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“La incorporación de Roberto Castro fortalece la estructura deportiva de nuestra institución y reafirma el compromiso del club con el crecimiento integral de sus divisiones menores“, concluye el comunicado de los morados.