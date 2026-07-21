Shawn Johnson no pasó la revisión médica en Saprissa: qué le detectaron y decisión sobre su futuro

Shawn Johnson no pudo ser presentado junto a Sebastián Padilla después de que los estudios previos a su inscripción revelaran una condición médica.

Este martes 21 de julio, el Deportivo Saprissa tenía todo preparado para presentar oficialmente a sus dos flamantes refuerzos provenientes del descendido Municipal Liberia: Sebastián Padilla y Shawn Johnson.

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Sin embargo, los aficionados morados solamente pudieron ver en la conferencia de prensa al mediocampista de 21 años, ya que Johnson no superó las pruebas médicas realizadas antes de su inscripción en la plantilla que conducirá Hernán Medford durante el Torneo Apertura 2026.

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¿Qué tiene Shawn Johnson?

A través de un comunicado publicado en su página web, el club tibaseño explicó los motivos por los que el lateral y extremo no pudo incorporarse de inmediato al equipo.

“Shawn Johnson, al igual que todos nuestros jugadores, fue sometido a una valoración médica en profundidad para evaluar su condición general y rendimiento. Durante dicha valoración se detectó una condición médica que requiere seguimiento y estudios especializados”, informó la institución.

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El ex Liberia no podrá debutar en Saprissa, al menos por ahora (ADM Liberia).

Saprissa no brindó más detalles sobre el problema detectado en el jugador con pasado en Herediano. Por ahora, el diagnóstico se mantiene bajo reserva mientras se realizan nuevas evaluaciones.

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“Por recomendación médica, Shawn no podrá incorporarse a la competencia mientras se define su situación”, añadieron desde Saprissa. De esta manera, Johnson no podrá quedar habilitado para disputar partidos hasta que los especialistas completen los estudios y determinen los pasos que deberá seguir.

La decisión de Saprissa sobre su futuro

A pesar del resultado de la revisión médica, la directiva del Monstruo decidió mantener el vínculo contractual que acababa de firmar con Johnson. El club acompañará al jugador durante este proceso y esperará los resultados de los estudios especializados antes de tomar cualquier otra determinación.

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Las próximas semanas serán determinantes para conocer con mayor precisión qué tiene Johnson, cuánto tiempo deberá permanecer alejado de la competencia y cuándo podría comenzar a trabajar junto al resto de sus compañeros.

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Mientras tanto, Sebastián Padilla ya fue presentado y quedó oficialmente a disposición del cuerpo técnico de Hernán Medford de cara al debut en el Apertura 2026.