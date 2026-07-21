“Mi prioridad”: Antonny Monreal toma una decisión que lo acerca a Saprissa tras marcharse de Guadalupe

Monreal, pedido por varios aficionados morados luego de su abrupta salida de Guadalupe, planea seguir su carrera en Costa Rica y para eso tomó una determinación.

Uno de los rumores de los nombres que viene sonando en Deportivo Saprissa hace varias ventanas del mercado de fichajes es el de Antonny Monreal. Y la presente no es la excepción.

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El portero mexicano se quedó sin equipo dos veces en cuestión de días tras la revocatoria de la licencia de Municipal Liberia por parte de la Fedefútbol y el descenso de Guadalupe FC, que no pudo jugar el repechaje contra Escorpiones de Belén por su deuda millonaria con la CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social).

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Ahora, Monreal es agente libre y su deseo es seguir en el fútbol costarricense, pero también es consciente de la limitante que implica ocupar una plaza de extranjeros para conseguir nuevo club. Por eso, se encuentra en proceso para naturalizarse: “Ya es cuestión de cuatro meses”, reveló.

Antonny Monreal, en la órbita de Saprissa

Erick Lonnis, líder del comité deportivo de Saprissa, manifestó este martes que la plantilla no está cerrada. Y la posible salida del central panameño Fidel Escobar al exterior —como su contrato llega hasta diciembre, debería darse ahora para que entre dinero a las arcas moradas— abriría una plaza que podría ocupar Antonny Monreal.

En el pasado, este fue el problema que truncó su llegada a Tibás. Pero si los cinco cupos de extranjeros permitidos por la Unafut siguen ocupados este semestre, la otra vía para incorporar al ex Guanacasteca podría ser esperar a que obtenga la ciudadanía.

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Antonny Monreal viene de ser nominado a mejor portero por la Unafut. (Foto: Liberia)

“La próxima semana vamos a iniciar el trámite del papeleo para acelerar ese proceso, ya me informé. Son cuatro meses en los cuales ya está la nacionalidad y ahorita mi prioridad es quedarme aquí en Costa Rica para tener esa posibilidad”, le dijo el futbolista de 31 años a La Nación.

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Monreal, mientras tanto, se sigue poniendo a punto: “Yo me he mantenido entrenando el 100% del tiempo que he estado parado, e igualmente analizando y buscando opciones, tanto locales como internacionales”. Recordemos que Saprissa se quedó sin un guardameta por la salida de Minor Álvarez y el titular, Abraham Madriz, necesita competencia interna.