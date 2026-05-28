“Avanza”: un criticado futbolista de Saprissa está muy cerca de pasar a otro club de Costa Rica

Este futbolista no logró consolidarse en el Clausura 2026 y ahora aparece como uno de los candidatos a salir de Saprissa a otro equipo tico.

El mercado de fichajes sigue moviéndose en Deportivo Saprissa y uno de los nombres que podría cambiar de camiseta en los próximos días es un jugador muy criticado. No tuvo el protagonismo esperado durante el Clausura 2026 y ahora su futuro parece estar cada vez más lejos de Tibás.

¿Quién es el jugador de Saprissa que saldría a préstamo?

Se trata de Rachid Chirino. Aunque el jugador mantiene contrato vigente con la institución, el club considera que lo mejor para ambas partes es que pueda encontrar continuidad en otro equipo donde tenga más oportunidades de mostrarse.

Durante el último campeonato, el atacante de 25 años estuvo lejos de consolidarse dentro de la estructura del primer equipo. Entre lesiones, competencia interna y rendimientos irregulares, terminó siendo uno de los futbolistas más cuestionados por un sector de la afición.

A pesar de ese contexto, en Saprissa siguen creyendo en sus condiciones y por eso la intención nunca fue desprenderse definitivamente de él. La idea pasa por una cesión que le permita recuperar confianza y sumar minutos de manera constante.

¿A qué club de Costa Rica iría Rachid Chirino?

Y justamente ahí aparece un club que ya dio pasos importantes para intentar concretar la operación. Se trata de Inter San Carlos, uno de los equipos que más se está moviendo en este mercado tras conseguir recientemente el ascenso a la Primera División.

Según informó Kevin Jiménez: “Inter San Carlos espera cerrar la llegada de Rachid Chirino procedente de Saprissa, aún no hay acuerdo pero avanza”.

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La posibilidad resulta atractiva para todas las partes. Inter San Carlos busca talento y experiencia para competir en su regreso a la máxima categoría, mientras que el futbolista tendría la oportunidad de convertirse en protagonista dentro de un proyecto que necesita jugadores desequilibrantes.

Para Saprissa también sería una solución conveniente. El préstamo permitiría que Chirino siga desarrollándose sin perder el vínculo contractual con el club, algo importante considerando que todavía tiene margen para relanzar su carrera.

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El movimiento aún no está cerrado y restan detalles por resolver, pero el escenario es mucho más favorable que hace algunas semanas. En Tibás saben que el mercado apenas comienza y todavía habrá varias salidas y llegadas antes del arranque del próximo torneo.

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