PSG vs. Arsenal EN VIVO: alineaciones confirmadas – minuto a minuto de la final de Champions

PSG y Arsenal cierran el último capitulo del fútbol en Europa antes de la Copa del Mundo del 2026.

08:00hs BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUITO DE LA FINAL DE LA CHAMPIONS

-Por lo que comenzará a las seis de la tarde en el Viejo Contiente y a las 10 de la mañana en Honduras. La UEFA justificó este cambio basándose en dos puntos, siendo el primero facilitarle a los hinchas el acceso al estadio en transporte público tanto a la ida como a la vuelta, y que el regreso no será cerca de la medianoche.

-Históricamente, la final de la Champions se jugó a las 9:00 pm de Europa, que son las 1:00 pm en Honduras, México y el resto de Centroamérica, pero para esta edición el pitazo inicial se adelantó tres horas.

El encuentro estaba inicialmente programado para las 9:00 pm hora local, pero la UEFA confirmó una modificación . El pitazo inicial será a las:

En Estados Unidos, los aficionados podrán encontrar el encuentro en CBS y vía streaming por Paramount+. Para quienes busquen la transmisión con relatos en español, el partido estará disponible por las señales de Univision y TUDN, además de poder visualizarse online mediante la plataforma de streaming ViX.

08:50hs PSG ya está en el estadio

Vitinha no se ha perdido ninguno de los 54 partidos de Liga de Campeones del PSG desde su llegada al club francés en verano de 2022.

EN DIRECTO| La Champions League define a su monarca este sábado 30 de mayo ¿Bicampeonato de PSG o primera del Arsenal?

La gloria y el honor se ponen en juego este sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest. PSG y Arsenal quieren ser los reyes del continente y se miden en un duelo apasionante con final cerrado por la UEFA Champions League.

Los franceses van por su segundo título consecutivo, mientras que los Gunners quieren saber qué se siente levantar por primera vez la ansiada Orejona.

ver también PSG vs. Arsenal: nuevo horario, TV y alineaciones para la final de la Champions League en Budapest

¿Cómo llegan PSG y Arsenal?

Ambos equipos llegan a la final continental con los deberes hechos en sus respectivas ligas domésticas:

PSG: Volvió a conquistar la Ligue 1 por quinto año consecutivo y por decimosegunda vez en los últimos 14 años. Su dominio, desde la llegada de Luis Enrique allá por 2023, también se trasladó a Europa.

Volvió a conquistar la Ligue 1 por quinto año consecutivo y por decimosegunda vez en los últimos 14 años. Su dominio, desde la llegada de Luis Enrique allá por 2023, también se trasladó a Europa. Arsenal: Los dirigidos por Mikel Arteta finalmente rompieron una sequía de 22 años sin títulos de Premier League. Si a esa conquista le suman el trofeo continental, esta será la temporada más importante en la historia del club.

¿A qué hora se juega el PSG vs Arsenal?

Ciudad: Budapest, Hungría

Budapest, Hungría Estadio: Puskás Aréna

Puskás Aréna Fecha: Sábado 30 de mayo

Sábado 30 de mayo Hora: 10:00 AM (Centroamérica y México) | 11:00 AM (Panamá) | 12:00 M (EE.UU. Este) | 6:00 PM (España)

10:00 AM (Centroamérica y México) | 11:00 AM (Panamá) | 12:00 M (EE.UU. Este) | 6:00 PM (España) Árbitro: Jan Seidel (Alemania)

ver también Cristiano Ronaldo campeón con Al-Nassr: todos sus títulos y a cuántos quedó del récord de Messi

¿Cómo ver la final en vivo?

Para toda Latinoamérica, la final de la Champions League podrá vivirse en vivo a través de la pantalla de ESPN y por la plataforma de streaming Disney+.

Por su parte, en Estados Unidos los aficionados podrán seguir el encuentro en inglés por CBS y vía streaming por Paramount+. Para quienes busquen la transmisión con relatos en español, el partido estará disponible en las señales de Univision y TUDN, además de la plataforma ViX.