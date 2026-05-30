PSG vs. Arsenal EN VIVO: alineaciones confirmadas – minuto a minuto de la final de Champions

La gloria y el honor se ponen en juego este sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest. PSG y Arsenal quieren ser los reyes del continente y se miden en un duelo apasionante con final cerrado por la UEFA Champions League.
Los franceses van por su segundo título consecutivo, mientras que los Gunners quieren saber qué se siente levantar por primera vez la ansiada Orejona.
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¿Cómo llegan PSG y Arsenal?
Ambos equipos llegan a la final continental con los deberes hechos en sus respectivas ligas domésticas:
- PSG: Volvió a conquistar la Ligue 1 por quinto año consecutivo y por decimosegunda vez en los últimos 14 años. Su dominio, desde la llegada de Luis Enrique allá por 2023, también se trasladó a Europa.
- Arsenal: Los dirigidos por Mikel Arteta finalmente rompieron una sequía de 22 años sin títulos de Premier League. Si a esa conquista le suman el trofeo continental, esta será la temporada más importante en la historia del club.
¿A qué hora se juega el PSG vs Arsenal?
- Ciudad: Budapest, Hungría
- Estadio: Puskás Aréna
- Fecha: Sábado 30 de mayo
- Hora: 10:00 AM (Centroamérica y México) | 11:00 AM (Panamá) | 12:00 M (EE.UU. Este) | 6:00 PM (España)
- Árbitro: Jan Seidel (Alemania)
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¿Cómo ver la final en vivo?
Para toda Latinoamérica, la final de la Champions League podrá vivirse en vivo a través de la pantalla de ESPN y por la plataforma de streaming Disney+.
Por su parte, en Estados Unidos los aficionados podrán seguir el encuentro en inglés por CBS y vía streaming por Paramount+. Para quienes busquen la transmisión con relatos en español, el partido estará disponible en las señales de Univision y TUDN, además de la plataforma ViX.