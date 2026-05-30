De Guatemala a Olimpia: Eduardo Espinel por fin define al sustituto de Mango Sánchez y Elison Rivas

Olimpia busca fichajes luego de la desmantelada que tuvo dentro del club con muchas salidas. Este jugador interesa a Eduardo Espinel.

Olimpia ya está moviendo sus piezas para el próximo torneo y tiene un claro objetivo: reforzar la banda izquierda. El nombre que suena con más fuerza en los pasillos del Albo es el del lateral argentino Santiago Díaz (26 años).

El cuerpo técnico busca un jugador con experiencia y dinamismo, características que Díaz cumple a la perfección. En su última etapa, el defensor destacó jugando para el Antigua GFC de Guatemala, equipo con el que sumó una gran cantidad de minutos y regularidad en la Copa Centroamericana.

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El reemplazo de Mango Sánchez y Elison Rivas

Antes de brillar en la primera división guatemalteca con el Antigua, Díaz tuvo un paso por el San Benito FC en el departamento de Petén. Sin embargo, su base futbolística se construyó en su natal Argentina, donde formó una carrera sólida que hoy lo respalda para dar el salto al fútbol hondureño.

¿Cómo juega Santiago Díaz? Los que lo han seguido de cerca lo describen como un lateral izquierdo moderno. Destaca por su gran velocidad, un marcaje firme a la hora de defender y, sobre todo, una constante vocación ofensiva que le permite sumarse al ataque como un extremo más.

Fútbol Centroamérica consultó dentro de Olimpia si esta posibilidad existia y confirmaron que en las próxima semana habrá una reunión con el representante del jugador, Manfredo Maradiaga, hondureño y que representa a Díaz. Este factor le puede abrír mucho más las puertas al lateral.

De concretarse el fichaje, el León ganaría un futbolista adaptado al roce de la región. Su experiencia reciente en el torneo de la Concacaf le daría a Olimpia ese extra de madurez internacional que siempre se necesita para buscar los títulos. El argentino llegaría a ocupar el puesto que dejaron Carlos “Mango” Sáchez y Elison Rivas, que se fueron del club.

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Por ahora, las negociaciones están sobre la mesa y la afición olimpista espera con ansias ver si el argentino se vestirá de blanco para el arranque de la temporada.

En resumen

Olimpia busca reforzar urgentemente su banda izquierda y el lateral argentino Santiago Díaz es la opción principal que tienen en la mira.

busca reforzar urgentemente su banda izquierda y el lateral argentino es la opción principal que tienen en la mira. El defensor viene de tener un gran protagonismo y sumar muchos minutos internacionales jugando para el Antigua GFC de Guatemala en la Copa Centroamericana.

de Guatemala en la Copa Centroamericana. Díaz destaca en la cancha por ser un lateral moderno, reconocido por su gran velocidad, un marcaje firme en defensa y su constante proyección al ataque.

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Esteban Guerrero, periodista hondureño, también adelanta el interés de Olimpia por Díaz.