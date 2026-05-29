De campeón con Alajuelense a productor de café: el jugador que dejó el fútbol y siguió su sueño de ser agricultor

Supo levantar títulos con Alajuelense, sin embargo, cuando llegó el momento de retirarse, eligió cambiar el balón por el café.

Muchos futbolistas sueñan con seguir ligados al deporte después de retirarse. Algunos se convierten en entrenadores, otros trabajan en televisión y varios terminan ocupando cargos dirigenciales. Sin embargo, la historia de Alexander “Machón” Madrigal tomó un camino muy distinto al que la mayoría imaginaba.

El exdefensor costarricense fue una de las grandes figuras de su generación. A lo largo de su carrera defendió los colores de clubes históricos como Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense, donde logró consolidarse como uno de los futbolistas más destacados de la época.

Su trayectoria también incluyó experiencias fuera de Costa Rica. Durante varios años compitió en ligas del extranjero, dejando su huella tanto en México como en Guatemala, mercados donde logró ganarse el respeto de aficionados y compañeros gracias a su profesionalismo.

Su retiro y acercamiento al café

Después de décadas dedicadas al fútbol profesional, muchos esperaban verlo continuar inmediatamente en algún cargo relacionado con el deporte. Pero Madrigal tenía otros planes para su futuro.

El exjugador adquirió una finca y comenzó una nueva etapa como productor de café. Lejos de los focos, los estadios y la presión de la competencia profesional, encontró en la agricultura una forma distinta de vida.

Alexander Madrigal se dedica al cultivo de café.

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La elección no fue casual. El café representa una parte fundamental de la identidad costarricense y para Madrigal significó la oportunidad de construir un proyecto personal conectado con la tierra y con las tradiciones del país.

Actualmente vive en la zona de Dota, una de las regiones más reconocidas por la calidad de sus cafetales. Allí pasa gran parte de sus días supervisando la producción y disfrutando de una rutina muy diferente a la que tenía cuando disputaba clásicos y finales.

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Sin embargo, el fútbol nunca desapareció completamente de su vida. Aunque encontró una nueva pasión en el campo, jamás perdió el vínculo con el deporte que lo convirtió en una figura reconocida a nivel nacional.

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Por eso, paralelamente a su actividad agrícola, también decidió aportar su experiencia a nuevas generaciones. En la actualidad trabaja como director técnico de un equipo femenino de su comunidad, compartiendo los conocimientos acumulados durante tantos años de carrera.

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