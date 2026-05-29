“Pronto se anunciará”: Saprissa toma la medida que más estaban pidiendo los morados en el último tiempo

Después de meses de cuestionamientos, la dirigencia de Saprissa confirmó un cambio que podría marcar un antes y un después.

Una de las decisiones más reclamadas por la afición de Deportivo Saprissa finalmente comenzó a tomar forma. Luego de varios meses de críticas por los resultados obtenidos en las categorías menores y por la escasa aparición de nuevos talentos en el primer equipo, la dirigencia confirmó un movimiento que promete generar consenso entre buena parte del saprissismo.

El anuncio que hizo el presidente del Saprissa

La noticia fue revelada por el presidente del club, Roberto Artavia, durante una entrevista en Teléfono Rojo. Allí confirmó que Roy Myers dejó de ser el entrenador de la categoría Sub-21 y asumirá nuevas funciones dentro de la estructura deportiva de la institución.

Según explicó el jerarca morado, Myers continuará vinculado al club, pero ahora ocupará un puesto relacionado con el área de visorias, alejándose así del trabajo diario al frente de uno de los equipos más observados por los aficionados.

La decisión no pasó desapercibida. Durante los últimos torneos, la labor de la Sub-21 había quedado bajo la lupa debido a los resultados deportivos y a la sensación de que el equipo no estaba generando la cantidad de futbolistas que históricamente caracterizó a las divisiones menores de Saprissa.

Roy Myers no seguirá como DT del Sub21 de Saprissa. (Foto: Saprissa)

Por eso, cuando Roberto Artavia confirmó la salida de Myers del banquillo, las reacciones positivas no tardaron en aparecer entre los aficionados morados. Sin embargo, la noticia no terminó ahí.

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El dirigente dejó una frase que disparó inmediatamente la ilusión en Tibás. Según adelantó, la institución ya tiene definido quién será el nuevo entrenador de la categoría y su nombramiento se hará oficial en los próximos días.

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¿Quién reemplazará a Roy Myers en Saprissa?

“Pronto se anunciará al nuevo técnico y será del agrado de muchas personas”, aseguró Artavia, sin revelar nombres pero dejando abierta la puerta a múltiples especulaciones.

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Las palabras del presidente alimentaron rápidamente los rumores sobre posibles candidatos. En redes sociales, cientos de aficionados comenzaron a debatir quién podría asumir un puesto considerado estratégico para el futuro del club.

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La expectativa es lógica. Saprissa históricamente construyó gran parte de sus éxitos gracias a la formación de jugadores surgidos de sus divisiones menores. Por eso, cualquier decisión vinculada a las categorías de desarrollo suele generar un enorme interés entre los seguidores del Monstruo.

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