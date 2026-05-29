Futuro definido: Saprisa ya le comunicó a Newton Williams que harán con él

Cuando muchos daban por terminada su etapa en Saprissa tras una grave lesión, la dirigencia morada tomó una decisión definitiva con Newton Williams.

El futuro de Newton Williams fue uno de los temas que más debate generó entre los aficionados de Deportivo Saprissa durante los últimos meses. La grave lesión que sufrió apenas comenzaba su aventura en el club provocó una enorme incertidumbre y alimentó todo tipo de versiones sobre su continuidad.

La historia del delantero estuvo marcada por la mala fortuna desde prácticamente su llegada. Apenas disputó dos partidos con la camiseta morada cuando sufrió una rotura de ligamentos que lo obligó a pasar por el quirófano y afrontar un largo proceso de recuperación.

A partir de ese momento comenzaron a multiplicarse los rumores. Algunos aseguraban que Saprissa no mantendría la apuesta por el atacante una vez que recibiera el alta médica. Otros incluso hablaban de una posible interrupción anticipada de su préstamo para que regresara a Antigua GFC.

La situación se volvió todavía más confusa cuando aparecieron versiones que señalaban que el club estaba dispuesto a acelerar ciertas decisiones contractuales para liberar un espacio dentro del plantel.

¿Qué hará Saprissa con Newton Williams?

Sin embargo, todas esas especulaciones quedaron descartadas en las últimas horas. Según informó el periodista Kevin Jiménez, Saprissa decidió mantener a Newton Williams dentro de su proyecto deportivo y continuará vinculado al club por un período mucho más extenso de lo que muchos imaginaban.

Newton Williams seguirá en Saprissa. (Foto: Saprissa)

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De acuerdo con la información revelada, el delantero seguirá jugando para el Monstruo bajo la modalidad de préstamo durante dos torneos más, una señal contundente de confianza por parte de la dirigencia y del cuerpo técnico.

La noticia representa un respaldo importante para el futbolista, que atraviesa una de las etapas más difíciles de su carrera profesional. No es habitual que un jugador lesionado durante tanto tiempo reciba una muestra de confianza tan fuerte por parte de un club que pelea por títulos cada semestre.

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En Saprissa entienden que todavía no pudieron ver la mejor versión de Williams. La lesión llegó demasiado rápido y prácticamente impidió evaluar todo el potencial que motivó su incorporación.

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La decisión también envía un mensaje positivo al resto del plantel. Más allá de la exigencia que existe en una institución como Saprissa, el club demuestra que mantiene sus compromisos con aquellos jugadores que atraviesan momentos complicados.

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