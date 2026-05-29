Oficial: Saprissa anunció el refuerzo que tanto necesitaba para el Apertura 2026

Saprissa confirmó la llegada de un nombre con experiencia mundialista que asumirá una función clave dentro de la estructura deportiva.

Cuando parecía que el mercado de pases de Deportivo Saprissa se enfocaría únicamente en jugadores, la institución sorprendió con un anuncio que fue recibido con entusiasmo por gran parte de la afición. El club confirmó la incorporación de un profesional de amplia trayectoria que llega para fortalecer una de las áreas que más importancia tiene dentro del fútbol moderno.

¿Cuál es el refuerzo que confirmaron en Saprissa?

Se trata de Erick Sánchez, reconocido preparador físico costarricense que volverá a vestir los colores morados después de varios años desarrollando una exitosa carrera tanto a nivel nacional como internacional.

La noticia fue comunicada oficialmente por el club a través de sus canales institucionales, donde destacaron la experiencia y el recorrido del profesional, considerado una de las figuras más respetadas dentro de la preparación física en Costa Rica.

Aunque no se trata de un fichaje dentro del terreno de juego, en Saprissa consideran que su regreso puede tener un impacto tan importante como la llegada de cualquier refuerzo para el plantel principal.

Erick Sánchez fue presentado en Saprissa. (Foto: Saprissa)

El gran curriculum de Erick Sánchez

Sánchez cuenta con un currículum que pocos pueden exhibir en el fútbol costarricense. Entre sus mayores logros aparece su participación en tres Copas del Mundo junto a la Selección Nacional de Costa Rica: Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

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Su experiencia en procesos mundialistas lo convirtió en una referencia dentro de su especialidad y en un nombre muy valorado por diferentes cuerpos técnicos a lo largo de los años.

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Además, existe un componente emocional detrás de esta incorporación. El profesional inició parte de su camino dentro de la propia institución morada, donde trabajó en las divisiones menores entre 2003 y 2009.

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Aquella etapa fue clave para su crecimiento y ahora tendrá la oportunidad de regresar con una trayectoria mucho más consolidada y una enorme cantidad de conocimientos adquiridos dentro y fuera del país.

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Según informó Saprissa, Sánchez no solo trabajará con el primer equipo, sino que también asumirá la coordinación integral del área de desarrollo y preparación física de las distintas categorías de la institución.

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