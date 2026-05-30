La Liga sigue definiendo las salidas de sus jugadores indisciplinados mientras pelea en el mercado de fichajes para el Apertura 2026.

La Liga Deportiva Alajuelense sigue viviendo horas decisivas para su futuro inmediato. Este viernes parece haberse encaminado qué sucederá con Alejandro Bran y Kenneth Vargas, mientras que apareció en escena Jorge Luis Pinto y también un ex manudo que ahora se dedica a vender café. Pero además, se cayó un fichaje…

ver también Ismael Rescalvo lo limpió de Alajuelense pero ya consiguió nuevo equipo en Costa Rica: “Bienvenido”

Alejandro Bran jugará en el exterior

Alejandro Bran y la Liga Deportiva Alajuelense han llegado a un acuerdo sobre el futuro del mediocampista tras el reciente escándalo de indisciplina que provocó su separación del equipo. Dado que el contrato del jugador de 24 años se extiende hasta mediados de 2027, el club pretendía cederlo a préstamo a otro equipo local, opción que Bran rechazó rotundamente, exigiendo en su lugar un costoso finiquito que la directiva rojinegra no estaba dispuesta a pagar.

Finalmente, ambas partes lograron un punto de entendimiento al establecer que la única salida viable es un préstamo en el extranjero. Alajuelense se comprometió a dar luz verde y no poner trabas a cualquier oferta internacional que presente el jugador, quien busca continuar su carrera fuera de Costa Rica para alejarse de las polémicas recientes.

La Liga llegó a un acuerdo con Alejandro Bran.

Revés para Alajuelense con la salida de Kenneth Vargas

La directiva de Alajuelense enfrenta un gran problema para concretar la salida de Kenneth Vargas, quien también fue separado del plantel tras los sonados actos de indisciplina. El atacante, cuya ficha pertenece al Hearts de Escocia y estaba a préstamo en la Liga, tenía todo muy avanzado para marcharse al Kalamata de Grecia, lo que hubiera resuelto la situación sin costo adicional para los manudos.

ver también “Fines políticos”: directivo de Alajuelense expone la interna oculta detrás de la reunión con Fernán Faerron

Sin embargo, el escándalo frenó en seco las negociaciones, dejando el pase a Grecia en pausa mientras el club escocés realiza sus propias investigaciones. Ante este revés, Alajuelense busca desesperadamente una forma de finiquitar el contrato de préstamo para no seguir pagando el alto salario del jugador, contemplando incluso la posibilidad de cederlo gratis para evitar mayores pérdidas económicas.

Publicidad

Publicidad

Kenneth Vargas aún no acuerda su salida.

Junior Díaz no llegará a la Liga y dirigirá a Escorpiones

El exdefensor Junior Díaz, una figura muy querida e identificada con la Liga Deportiva Alajuelense, sonaba con mucha fuerza para integrarse al nuevo cuerpo técnico del entrenador Ismael Rescalvo. La afición rojinegra veía con gran entusiasmo la posible llegada del exjugador como asistente, considerando su amplio conocimiento de la institución y su experiencia en el fútbol nacional.

Publicidad

No obstante, Díaz tomó un camino completamente distinto al asumir el reto de convertirse en el nuevo director técnico de Escorpiones, equipo de la segunda división costarricense. En este nuevo proyecto deportivo no estará solo, ya que contará con el exportero Patrick Pemberton como parte de su cuerpo técnico, marcando el inicio de una nueva etapa profesional para ambos referentes históricos.

Publicidad

Junior Díaz dirigirá a Escorpiones de la Segunda División de Costa Rica.

Publicidad

De campeón con Alajuelense a productor de café

Alexander “Machón” Madrigal, reconocido exdefensor costarricense que brilló en clubes como Alajuelense y Cartaginés, además de tener paso por el fútbol de México y Guatemala, decidió tomar un rumbo inusual tras su retiro profesional. A diferencia de muchos exfutbolistas que optan por seguir ligados a la élite del deporte, Madrigal prefirió cambiar los estadios y la presión mediática por la tranquilidad de la vida agrícola.

El exjugador adquirió una finca en la reconocida zona de Dota y se dedica actualmente a la producción de café, conectando así con las raíces y tradiciones de Costa Rica. A pesar de su nueva vida enfocada en la agricultura, no se ha desvinculado por completo del deporte, ya que compagina su labor en los cafetales con el rol de director técnico de un equipo femenino en su comunidad.

Publicidad

Publicidad

Ex Alajuelense se dedica al café.

Jorge Luis Pinto opina sobre los casos de indisciplina

Ante el escándalo protagonizado por Alejandro Bran y Kenneth Vargas, que derivó en su separación de Alajuelense, el experimentado entrenador Jorge Luis Pinto no dudó en dar su punto de vista. El estratega colombiano señaló que actualmente existe mucho libertinaje en el entorno de los jugadores, subrayando que la responsabilidad de establecer normas estrictas de comportamiento recae directamente sobre las directivas de los clubes.

Publicidad

Pinto sugirió a la dirigencia manuda que es necesario involucrarse en la vida privada de los futbolistas y establecer patrones claros de convivencia para frenar estas situaciones. Basándose en su exitosa experiencia pasada dirigiendo en el país, recomendó no tener miedo a exigir disciplina y poner límites, asegurando que el orden es un pilar fundamental para el éxito de cualquier institución y selección.

Publicidad

El ex DT manudo propone una solución.