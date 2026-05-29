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Saprissa cerca de ficharlo: así juega Keyshwen Arboine, el extremo que en Guatemala comparan con Vinicius Jr

El veloz extremo de 24 años recibió el visto bueno de su actual club y ya se encuentra en Costa Rica para negociar su incorporación a Saprissa.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Un perfil detallado de Keyshwen Arboine.
© Guastatoya.Un perfil detallado de Keyshwen Arboine.

La gerencia deportiva del Deportivo Saprissa se encuentra en negociaciones para hacerse con los servicios de Keyshwen Arboine, un explosivo extremo de 24 años que actualmente milita en el Deportivo Guastatoya de Guatemala.

El club chapín ya le dio el visto bueno para que entable conversaciones formales con los morados, y de hecho Arboine se encuentra en este momento en territorio costarricense atendiendo este asunto para definir su futuro. Pero, ¿qué hace tan especial a este jugador para que el club más ganador de Costa Rica lo tenga como prioridad?

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La velocidad como arma letal

Nacido el 2 de noviembre de 2001 en Limón, Arboine es hoy una de las principales figuras de los “Pecho Amarillo” en Guatemala. Su velocidad es tal que en las redes sociales algunos aficionados han llegado a comparar su estilo de juego con el de Vinicius Jr., el astro brasileño del Real Madrid.

El vicepresidente del Guastatoya, Danny Moscoso, confirmó a Teletica el valor del jugador: “Él es un jugador muy regular, es un jugador que no se lesiona, que siempre está entrenando fuerte, se perdió un juego por acumulación de amarillas, pero es un jugador muy disciplinado, muy rápido en la liga, es uno de los jugadores más rápidos de la liga, muy desequilibrante, entonces es parte fundamental de nuestro club. Es un jugador que tiene mucho potencial, que ha ido creciendo significativamente“.

En Guatemala comparan a Arboine con el astro brasileño Vinicius Jr. (Goles GT).

En Guatemala comparan a Arboine con el astro brasileño Vinicius Jr. (Goles GT).

En la temporada 2025/2026, Arboine registra 41 partidos disputados (31 como titular) sumando 2.925 minutos en cancha. Su mayor virtud queda reflejada en el regate: contabiliza 65 intentos con 48 exitosos, alcanzando una tasa de éxito del 73,85%.

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Además, aportó 63 centros (19 exitosos) y 15 pases clave. Aunque su precisión de pase general es del 66,67% (algo habitual por su rol vertical y de intentar acciones de alto riesgo), también tiene peso como finalizador: suma 16 tiros, 7 al arco, 4 goles y 1 asistencia, logrando una nada despreciable conversión del 18,75%. Es decir, no necesita patear en exceso, pero cuando aparece en zonas de remate, concreta.

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El verdugo de Saprissa

La formación de Arboine como profesional se dio en el Santos de Guápiles. Desde ahí comenzó su recorrido: pasó a Jicaral Sercoba a principios de 2022 y luego dio el salto a Guadalupe FC en julio de ese mismo año. Posteriormente, tuvo su primera aventura en Guatemala con el CSD Zacapa, donde dejó una gran cuota goleadora al anotar 10 tantos en 32 partidos.

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Tras esa experiencia, regresó al fútbol costarricense en julio de 2024 para vestir la camiseta del Puntarenas FC. Fue precisamente en la “Olla Mágica” donde se dio el lujo de amargarle la fiesta a su posible futuro equipo: el 28 de julio de 2024, le marcó el 2-2 parcial a Saprissa en el minuto 63, tras cerrar con olfato goleador en el área un centro atrás de Dariel Castrillo, aunque los morados terminarían ganando ese juego 2-3.

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Luego de su paso por el Puerto, fue anunciado en enero de 2025 como el primer refuerzo del Guastatoya para el Torneo Clausura, llegando en medio de una profunda reestructuración del club para pelear por la permanencia. Hoy, un año y medio después y totalmente consolidado, Keyshwen Arboine está a un paso de regresar a Costa Rica para ponerse la camiseta del equipo más laureado del país.

En síntesis

  • Keyshwen Arboine, extremo de 24 años, se encuentra en Costa Rica negociando su incorporación a Saprissa con el aval de su actual club, el Guastatoya.
  • En Guatemala destacan su velocidad y capacidad de regate, atributos que han llevado a los aficionados a compararlo en redes sociales con Vinicius Jr.
  • En la temporada 2025/26, el tico tiene un 73,85% de éxito en sus regates y suma 41 partidos disputados sin reportar lesiones.
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