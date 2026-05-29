Saprissa puso la mira en un veloz atacante, y desde su actual club revelaron que el atacante ya viajó a Costa Rica para definir su futuro.

El jueves se dio a conocer que la gerencia deportiva del Deportivo Saprissa, área que hoy comanda Erick Lonnis, puso sus ojos en un extremo costarricense que milita en el fútbol de Guatemala.

“Saprissa está interesado en el extremo Keyshwen Arboine (24 años), el costarricense juega actualmente en el Guastatoya. Esperan avanzar más próximamente”, anunció el periodista Kevin Jiménez a través de sus redes sociales.

Tweet placeholder

Menos de un día después, Danny Moscoso, vicepresidente y encargado del área deportiva del Guastatoya, aclaró públicamente que el equipo chapín no le pondrá trabas al movimiento del atacante.

Keyshwen Arboine ya está en el país

En una entrevista concedida al medio Teletica, el directivo guatemalteco confirmó la veracidad de los acercamientos y explicó la postura de la institución ante este tipo de oportunidades.

“Arboine es jugador todavía que pertenece al Club Deportivo Guastatoya y pues a través de su representante se mostró el interés de uno de los clubes más grandes de Costa Rica, como es Saprissa. La verdad nosotros como club, primeramente somos un club que no nos gusta cerrar la puerta a nadie, sino que el jugador siempre crezca porque es el protagonista”, detalló Moscoso.

Publicidad

Publicidad

Arboine es oriundo de Limón y tiene pasado en Puntarenas FC (Guastatoya).

El avance de las negociaciones es tal que Arboine ya se encuentra en territorio costarricense para definir su futuro. “Se ha manifestado el interés, la semana pasada nosotros compramos los boletos de nuestro jugador para que él pudiera viajar porque ya salieron de vacaciones, acá el torneo ya terminó. Y él pudo viajar y tengo entendido que entre el día de hoy ellos van a tener una reunión para poder negociar con él, la oportunidad que él pueda unirse a las filas de Saprissa”, reveló el vicepresidente.

Publicidad

¿Cómo juega Arboine y quién tiene la última palabra?

Moscoso describe al atacante como “un jugador muy regular, es un jugador que no se lesiona, que siempre está entrenando fuerte”. Además, agregó: “Se perdió un juego por acumulación de amarillas, pero es un jugador muy disciplinado, muy rápido en la liga, es uno de los jugadores más rápidos de la liga, muy desequilibrante, entonces es parte fundamental de nuestro club”.

Publicidad

Aunque el Guastatoya y su cuerpo técnico tenían la intención de renovarlo para la próxima temporada, la directiva asume que competir contra Saprissa es una tarea sumamente difícil. “Nosotros ya estábamos en una negociación con él y claro, siempre está por encima también que si hay una oportunidad internacional, el club no se opone a que él pueda salir”, explicó.

Publicidad

ver también Noticias de Saprissa HOY 29 de mayo: Ricardo Blanco se queda, Rachid Chirino y la novela por Keyshwen Arboine

Como el contrato del jugador está a las puertas de expirar el próximo mes, la decisión final recae netamente en él. “Estamos en la disposición de que si él tiene algo para mejorar y crecer, pues ya él tiene la última palabra para decidir dónde va a estar”, sentenció Moscoso. “Todo jugador independientemente del país, siempre el sueño de ellos va a ser jugar en los equipos más grandes de cada país y yo sé que no va a ser la excepción para él”.

En síntesis

Saprissa, bajo la gestión de Erick Lonnis, tiene en la mira al extremo tico Keyshwen Arboine, de 24 años.

Danny Moscoso, vicepresidente del Guastatoya, confirmó el acercamiento morado y aseguró que el club no le cerrará las puertas al crecimiento del jugador.

El directivo chapín reveló que le compraron los tiquetes a Arboine para viajar a Costa Rica, donde tiene programada una reunión con Saprissa para negociar su incorporación.

Publicidad