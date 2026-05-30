Alajuelense le busca una salida al extranjero para que el futbolista solucionar lo sucedido en los últimos meses.

La Liga Deportiva Alajuelense y Alejandro Bran llegaron a un acuerdo después de los polémicos episodios extrafutbolísticos que pasó el jugador. El ex Minnesota United continuará siendo parte de la institución, pero saldrá a préstamo para la nueva temporada.

Bran tiene contrato con la institución hasta el 30 de junio de 2027, por lo que su salida definitiva sólo podría darse a través de una venta. Este viernes, mantuvo una reunión con la directiva en la que acordaron dicha cesión al extranjero para no reforzar rivales directos.

Tras lo acontecido, Alejandro Bran se mantiene en silencio. En las redes sociales no emitió ningún comunicado ni se expresó públicamente ante algún medio, pero una persona cercana a él, según informó La Nación, reveló cómo se siente actualmente.

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“Una persona que ha estado en contacto con el volante cuenta que estos días no han sido fáciles para él, que se encuentra ‘devastado’ y quiere permanecer aislado, lejos de todo y de todos“, comentó la fuente mencionada sobre el estado de Bran.

Alajuelense desea que el nuevo club de Bran compre su ficha

La intención de la Liga es que el jugador salga cedido y tenga una opción de compra, ya que el club al que arribe podría estar interesado en hacerse de sus servicios. Siempre y cuando el mediocampista muestre un gran nivel en su próximo equipo.

De todas maneras, será difícil que Alejandro Bran gane algún pretendiente después del polémico caso. Además, la Liga no quiere rescindirle el contrato por todo el dinero invertido en su ficha y también por el alto salario que percibe mensualmente.

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En resumen