Saprissa y Mariano Torres tomaron una decisión: esto es lo que sucederá con el ídolo morado

Durante los últimos meses, una de las grandes incógnitas que rodeaba a Deportivo Saprissa tenía nombre y apellido: Mariano Torres. El contrato del histórico capitán finalizaba en junio y la incertidumbre crecía entre los aficionados, que seguían de cerca cualquier novedad relacionada con el futuro de uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente del club.

A sus 38 años, el argentino continúa siendo una pieza fundamental dentro y fuera de la cancha. Su liderazgo, influencia en el vestuario y calidad futbolística lo transformaron en un referente absoluto para varias generaciones de saprissistas.

Desde su llegada al Monstruo, Torres se convirtió en uno de los jugadores más ganadores que han vestido la camiseta morada. A lo largo de los años fue protagonista de múltiples títulos nacionales y también de conquistas internacionales que ayudaron a fortalecer aún más su legado dentro de la institución.

Por eso, cada vez que se acercaba la fecha de vencimiento de su contrato, aparecían las especulaciones sobre un posible retiro, una salida al exterior o incluso el final de su etapa en Tibás. Sin embargo, las últimas noticias trajeron tranquilidad para toda la afición.

¿Qué sucederá con Mariano Torres?

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Saprissa y Mariano Torres ya tomaron una decisión definitiva sobre el futuro del mediocampista. La información señala que ambas partes llegaron a un acuerdo para extender el vínculo por seis meses más.

“Mariano Torres renovará su contrato por seis meses más con Saprissa. La leyenda se queda”, aseguró el comunicador, una frase que rápidamente generó entusiasmo entre los seguidores morados.

Publicidad

Publicidad

La renovación representa mucho más que una simple firma. Para Saprissa significa mantener dentro del plantel a uno de los máximos referentes de la institución en un momento donde el equipo busca volver a conquistar el campeonato nacional bajo la conducción de Hernán Medford.

También implica conservar una figura que conoce perfectamente la identidad del club y que continúa siendo una guía para los futbolistas más jóvenes que intentan abrirse camino en el primer equipo.

Publicidad

A lo largo de su trayectoria en Saprissa, Mariano construyó una relación especial con la afición. Sus actuaciones decisivas en clásicos, finales y partidos trascendentales lo transformaron en un ídolo indiscutido, algo que muy pocos extranjeros logran conseguir en Costa Rica.

Publicidad

Por eso, la noticia de su continuidad fue recibida como un verdadero refuerzo para el Apertura 2026. Aunque el mercado de fichajes suele enfocarse en nuevas incorporaciones, para muchos morados mantener a Torres dentro del plantel tiene un valor incluso mayor.

Publicidad

Datos Claves