Oficial: Ariel Rodríguez firmó su renovación y Saprissa revela los detalles del contrato que generó tensión con Erick Lonnis

Saprissa oficializó la renovación de contrato de Ariel Rodríguez tras un tenso estira y encoge con la directiva.

La novela sobre el futuro del “Samurái” en San Juan de Tibás tiene un final feliz. Luego de dejar atrás los rumores sobre una posible salida, el Deportivo Saprissa confirmó este martes la renovación de contrato de Ariel Rodríguez, asegurando su permanencia en el equipo dirigido por Hernán Medford para la próxima temporada.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la institución morada formalizó el acuerdo con el goleador y despejó las dudas sobre el tiempo de duración del nuevo vínculo, un punto que había sido el principal foco de tensión durante las negociaciones.

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El anuncio oficial de la renovación

“El Deportivo Saprissa informa que el delantero Ariel Rodríguez Araya llegó a un acuerdo para renovar su contrato con nuestra institución por un periodo de dos torneos cortos”, detalló el comunicado oficial emitido por el club, confirmando que el jugador permanecerá en el equipo por un año más.

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Además, el texto resaltó el arraigo del atacante de 36 años con la camiseta saprissista: “Desde que el ariete llegó a nuestra institución en setiembre de 2012 y, salvo algunas incursiones en el futbol de Vietnam y Tailandia, únicamente ha jugado con la camiseta del club Morado”.

Negociación marcada por la tensión

El camino hacia la firma estuvo lleno de fricciones. En un principio, las negociaciones se estancaron debido a que la gerencia deportiva, actualmente comandada por Erick Lonnis, le ofreció a Rodríguez una extensión de apenas seis meses (un torneo corto) y con una rebaja salarial.

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El aspecto económico no era el impedimento, sino la duración del contrato. El delantero exigía firmar por un año completo, lo que generó un desacuerdo con la directiva que incluso lo llevó a retirar sus pertenencias del club.

Renovado: Ariel es de Saprissa y de Saprissa no se va (Saprissa).

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Rodríguez es consciente de que necesita tiempo para intentar conseguir las 14 anotaciones que le faltan para igualar a la leyenda Evaristo Coronado como el máximo goleador en la historia del Saprissa, un objetivo que con un contrato de apenas seis meses hubiera sido casi imposible de alcanzar.

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En síntesis

Deportivo Saprissa confirmó este martes la renovación de contrato del delantero Ariel Rodríguez.

Según detalló la institución en su comunicado, el nuevo acuerdo se firmó por un periodo de dos torneos cortos.

La firma llegó tras semanas de fricción, donde el jugador tuvo que ceder aceptando una rebaja salarial, pero logrando su objetivo de no firmar por solo seis meses.