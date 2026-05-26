Lo dejó afuera y se enojó: la reacción de Thomas Christiansen cuando le preguntaron por la ausencia de Kadir Barría en el Mundial 2026

El técnico de Panamá, Thomas Crhistiansen, dejó claro por qué tomó la decisión de dejar fuera a Kadir Barría del Mundial 2026

El director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, aclaró los motivos por los cuales el delantero Kadir Barría quedó fuera de la lista definitiva de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026.

Durante una reciente rueda de prensa, el entrenador fue cuestionado por la prensa sobre la ausencia del atacante. Ante la insistencia de los periodistas, Christiansen defendió firmemente su decisión y recordó las limitaciones de espacio que existen al armar un equipo.

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”Solo me permiten sacar a 26. Si meto a Kadir, dime un jugador que tengo que sacar”, respondió con firmeza el técnico, retando al periodista a dar el nombre del futbolista que debería quedarse en casa.

Una decisión basada en el equipo panameño

El seleccionador nacional explicó que la baja de Kadir Barría se debe estrictamente a un análisis deportivo y al bienestar del grupo, buscando siempre la mejor combinación para el torneo.

“Yo creo que todos hemos hecho nuestros análisis, todos buscamos el bien del fútbol panameño, de su selección, y no va por un jugador ni por circunstancias; va por intentar llevar lo que tú crees que es mejor para el rendimiento de esta selección”, expresó Christiansen.

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El estratega también mostró un lado autocrítico al reconocer que, a lo largo de su tiempo al frente del equipo, ha cometido errores, pero dejó claro que la responsabilidad de lo que suceda con el plantel recae únicamente sobre sus hombros.

Finalmente, el técnico recordó que Barría no es el único jugador importante que se perderá la cita mundialista, y reveló que el delantero se mantiene trabajando, ya que forma parte de la lista de reserva oficial del combinado panameño en caso de que ocurra alguna emergencia.

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En resumen

Thomas Christiansen defendió la ausencia de Kadir Barría argumentando que solo puede convocar a 26 jugadores y retó a la prensa a decir a quién debería sacar en su lugar.

defendió la ausencia de Kadir Barría argumentando que solo puede convocar a 26 jugadores y retó a la prensa a decir a quién debería sacar en su lugar. El técnico explicó que la decisión busca el máximo rendimiento colectivo de la selección y asumió la total responsabilidad de la lista elegida.

Christiansen aclaró que Barría no es el único ausente y confirmó que el delantero formará parte de la lista de espera del equipo.