Ariel Rodríguez acordó su continuidad con Saprissa por un año, pero el proceso de negociación con la directiva estuvo atravesado por la tensión.

La historia de Ariel Rodríguez con el Deportivo Saprissa estuvo a un paso de terminar mal. El delantero de 36 años finalmente resolvió sus diferencias con la directiva morada y estampó su firma para quedarse en Tibás, pero el proceso de negociación estuvo atravesado por la tensión.

La confirmación llegó este sábado por parte del periodista Kevin Jiménez, quien en sus redes sociales anunció el cierre del trato: “Renovación firmada. Ariel Rodríguez se queda en Saprissa por un año”.

Tweet placeholder

El nuevo vínculo incluye una reducción salarial para el atacante, un detalle importante que demuestra que la fricción con el club nunca pasó por un tema económico.

ver también Los 6 porteros que más sufrieron los 150 goles de Ariel Rodríguez con Saprissa

El verdadero conflicto con Ariel Rodríguez

Según la información que reveló el periodista Jason Arce en el programa Seguimos, el “Samurái” nunca ha sido un jugador problemático a la hora de arreglar su sueldo.

“Me decían que renovar con Ariel era muy fácil, porque a él le decían ‘es esto’ y listo. Le puedo poner sobre la mesa que la bronca de Ariel no era por la plata”, aseguró el comunicador.

Publicidad

Publicidad

Así, el escollo en las negociaciones habría sido exclusivamente la duración del contrato. La dirigencia quería asegurarlo por apenas seis meses, pero el delantero se plantó y exigió los doce que se habían pactado previamente.

Publicidad

“Era por el año. Es más, a Ariel sí le ajustan un poco el salario, pero firma el año. Quería quedarse un año”, detalló Arce. Rodríguez no tuvo problemas en ceder dinero con tal de asegurarse dos torneos cortos más.

Publicidad

A la caza de Evaristo Coronado

Ariel Rodríguez se encuentra a solo 14 goles de igualar a Evaristo Coronado como el máximo goleador histórico del Saprissa. El experimentado atacante es consciente de que tenía muy pocas posibilidades de conseguir esa hazaña jugando solamente un torneo corto más, por lo que necesitaba asegurarse el año completo en Tibás.

Publicidad

A sus 36 años, el físico ya no le da para jugar los 90 minutos y eso influye directamente en sus estadísticas. En el reciente Clausura 2026, anotó 6 goles en 21 partidos, una cifra más que respetable teniendo en cuenta que fue titular en solo uno de esos encuentros.

Ariel Rodríguez está cerca de convertirse en el máximo goleador histórico de Saprissa (Saprissa).

Publicidad

Publicidad

ver también Saprissa fichó a una figura que debutó con 15 años y conoce la Selección de Costa Rica: “Ya firmó su contrato”

Aún con ese olfato intacto, los números no le daban para alcanzar el récord en el Apertura 2026. Por eso se entiende que aceptara bajarse el sueldo con tal de garantizarse un año más de contrato para intentar hacer historia.

En síntesis

Kevin Jiménez confirmó que Ariel Rodríguez renovó su contrato con Saprissa por el período de un año.

Jason Arce reveló que el jugador aceptó una reducción salarial. El conflicto real fue que la directiva ofrecía seis meses y el delantero exigía un año.

A 14 goles de igualar a Evaristo Coronado como goleador histórico, Rodríguez exigió el año de contrato porque sabe que sus minutos son limitados (fue titular solo 1 vez en 21 partidos del Clausura 2026) y necesitaba margen de tiempo para alcanzar la marca.