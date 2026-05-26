La lista de Panamá, EN VIVO minuto a minuto: Thomas Christiansen anuncia a los 26 convocados para el Mundial 2026

A continuación, seguiremos de cerca el anuncio de la lista de convocados de la Selección Nacional de Panamá para el Mundial 2026.

Entre los 26 nombres que Thomas Christiansen revelará para la selección panameña, el que más llama la atención es Adalberto Carrasquilla. Titular indiscutible, pero que salió lesionado en la final de México con Pumas UNAM. Todo indica que será llamado.

La Selección de Panamá da a conocer su convocatoria para el Mundial 2026. Thomas Christiansen escoge a los 26.

La expectativa es total y los corazones de los fanáticos están a mil. Este martes 26 de mayo, el director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, revelará los nombres de los 26 jugadores convocados que vestirán la camiseta canalera en la Copa del Mundo 2026.

La cita para conocer a nuestros guerreros será a las 10:00 a.m. (hora de Panamá) y tendrá un escenario de lujo: las afueras del emblemático Edificio de la Administración del Canal de Panamá, en Balboa, Ancón.

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El camino definitivo hacia el Mundial arrancó formalmente el pasado domingo 24 de mayo, cuando los primeros futbolistas comenzaron a reportarse a la concentración del equipo. Hoy, el misterio llegará a su fin, pero no sin antes tomar decisiones difíciles. Christiansen elegirá a los 26 definitivos y dejará fuera de la lista principal a 3 futbolistas, quienes de igual forma se quedarán con el grupo en calidad de reservas por si ocurre alguna emergencia.

Alarma por Adalberto Carrasquilla

La tensión en el país no solo es por la lista, sino también por la salud de una de sus máximas figuras. El propio Adalberto “Coco” Carrasquilla confirmó que hay preocupación tras salir lesionado en su último compromiso. El gesto de dolor del mediocampista tiene en vilo a todo Panamá, que reza para que su lesión no lo deje fuera de la gran cita mundialista. Su inclusión o ausencia en la lista de hoy será el tema clave de la mañana.

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¿Dónde ver el anuncio en vivo?

Para que no te pierdas ni un solo detalle de esta histórica conferencia de prensa, se ha preparado una transmisión especial que iniciará desde las 9:00 a.m. Podrás seguir el evento completamente en vivo a través de los siguientes canales y plataformas: