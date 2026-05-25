Habrían baleado el carro de Alejandro Bran: la primera medida de Alajuelense ante las fuertes versiones

El mediocampista de Alajuelense está otra vez en el centro de la polémica por un violento episodio extracancha que lo tendría como protagonista.

Este lunes por la tarde, el nombre del futbolista Alejandro Bran fue vinculado con un grave episodio extradeportivo que enciende las alarmas de su equipo, Liga Deportiva Alajuelense.

A través de las redes sociales, comenzaron a circular fotos de un automóvil, un Toyota Fortuner que pertenecería al mediocampista de 26 años, dañado por impactos de bala. Se desconoce el motivo de la violenta agresión. De acuerdo a la información recabada por el periodista Maynor Solano, la institución rojinegra ya tomó cartas en el asunto.

Alajuelense investiga lo ocurrido con Alejandro Bran

“A lo interno, me informan que el club ya comenzó una investigación para ver si el jugador estuvo involucrado“, afirmó Solano. Hasta el momento, el departamento de prensa de Alajuelense no se ha expedido al respecto.

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El preocupante incidente habría ocurrido durante la madrugada del lunes: “Según varias versiones de algunos testigos, su vehículo habría recibido varios impactos de bala mientras permanecía estacionado en San Pedro, en las afueras de un restaurante. Bran al parecer se encontraba acompañado por dos futbolistas más“, añadió el reportero.

Este sería el vehículo baleado de Alejandro Bran. (Foto: Maynor Solano)

Si bien no se ha confirmado el hecho, muchos aficionados de la Liga externaron en redes su enojo con Bran, quien el pasado 19 de marzo protagonizó un fuerte altercado en su condominio de San José que obligó a la intervención de la Fuerza Pública.

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El club lo sancionó con un partido y una importante multa económica. Pero el seleccionado nacional volvió a jugar en la recta final del Torneo Clausura 2026, que tuvo un amargo final para el liguismo con la no clasificación a las semifinales y la imposibilidad de defender el título nacional.

En síntesis

El automóvil del mediocampista Alejandro Bran habría recibido múltiples impactos de bala la madrugada del lunes mientras estaba estacionado afuera de un restaurante en San Pedro.

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El periodista Maynor Solano informó que la directiva de Alajuelense ya inició una investigación de oficio a nivel interno para esclarecer si el jugador estuvo involucrado en el incidente.

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Según versiones de testigos, el futbolista de 26 años se habría encontrado presuntamente acompañado por otros dos jugadores profesionales al momento del suceso.