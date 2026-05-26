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Alejandro Bran se aleja de Alajuelense: el club ya tomó una decisión tras confirmarse su salida de La Sele

Tras quedar desafectado de La Sele, el panorama del mediocampista se sigue oscurecinedo: Alajuelense convocó a una reunión de urgencia y su salida definitiva es una posibilidad real.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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El futuro de Alejandro Bran en Alajuela pende de un hilo.
© LDA.El futuro de Alejandro Bran en Alajuela pende de un hilo.

El efecto dominó que desató el violento ataque a balazos contra el vehículo de Alejandro Bran está amenazando con transfigurar la carrera del mediocampista de 26 años.

El altercado ocurrido en la madrugada del lunes San Pedro ya le costó su lugar en la Selección de Costa Rica y, en cuestión de horas, podría dejarlo también fuera de Liga Deportiva Alajuelense.

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Desafectado de la Selección Nacional

A través de un comunicado oficial, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) confirmó que Bran quedaba totalmente descartado de la convocaoria para los amistosos internacionales frente a Colombia e Inglaterra.

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“Se determinó que, en este momento, no se reúnen las condiciones para su continuidad dentro del grupo”, sentenciaron desde La Sele, marcando un precedente que obligó a la Liga a actuar en consecuencia para no quedar expuesta ante la opinión pública.

“No se descarta que salga de Alajuelense”

Ahora, Kevin Jiménez reveló que la dirigencia manuda ya decidió qué hacer para tomar cartas en el escándalo que envuelve a Bran, siguiendo una línea igual de estricta que la de las autoridades federativas.

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“Alajuelense se reunirá en las próximas horas con Alejandro Bran según fuentes del club, no se descarta que salga de la institución”, reportó el periodista a través de sus redes sociales.

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Las próximas horas serán absolutamente vitales para definir si el volante continúa o no vistiendo la camiseta rojinegra. En este escenario, la palabra del técnico Ismael Rescalvo puede llegar a ser determinante.

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Cabe recordar que el estratega español, desde el día de su presentación oficial, advirtió tajantemente que la indisciplina no existe entre sus valores y prometió mano dura ante cualquier comportamiento fuera de lugar.

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En síntesis

  • Alejandro Bran fue separado de la concentración de la Selección de Costa Rica, según confirmó la Fedefútbol.
  • La directiva rojinegra decidió reunirse en las próximas horas con el futbolista y “no se descarta que salga de la institución”.
  • La decisión final de la Liga podría estar marcada por la postura del técnico Ismael Rescalvo.

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