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Fidel Escobar y Tomás Rodríguez van al Mundial 2026: Saprissa asegura un ingreso millonario gracias a Panamá

Fidel Escobar y Tomás Rodríguez fueron convocados por Thomas Christiansen para representar a Panamá en el Mundial 2026, lo que se traduce en una lluvia de millones de colones para las arcas del Monstruo.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Fidel Escobar y Tomás Rodríguez estarán en Norteamérica 2026.
© X.Fidel Escobar y Tomás Rodríguez estarán en Norteamérica 2026.

Este martes, Thomas Christiansen anunció en conferencia de prensa la lista de los 26 elegidos para representar a Panamá en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, y le dio una enorme noticia a la dirigencia del Deportivo Saprissa: tanto el defensor Fidel Escobar como el atacante Tomás Rodríguez tienen su boleto asegurado al máximo certamen del fútbol.

Esta convocatoria activa de manera automática el Programa de Beneficios para los Clubes de la FIFA, lo que se traduce en una lluvia de millones de colones para las arcas del Monstruo.

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La millonaria recompensa de la FIFA para Saprissa

Para la edición de 2026, el ente rector del fútbol mundial aumentó su presupuesto de compensación a $355 millones de dólares. Bajo este esquema, la FIFA le paga a los equipos aproximadamente $11.000 USD por cada día que sus jugadores permanezcan en el torneo (comenzando 15 días antes del partido inaugural).

Esto significa que, incluso en el peor escenario donde Panamá quede eliminada en la fase de grupos, la FIFA garantiza un piso mínimo de $250.000 USD por cada jugador convocado.

Saprissa tiene argumentos para evitar castigo de Fidel Escobar.

Fidel Escobar representará a Panamá en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 (Saprissa).

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Matemáticamente, Saprissa está asegurando un piso base que ronda el medio millón de dólares, lo que al tipo de cambio actual representa una inyección superior a los ₡226.000.000. Si el conjunto canalero avanza a los octavos de final, esta cifra seguirá creciendo exponencialmente.

La letra chica: el caso de Tomás Rodríguez

El dinero de la FIFA no se entrega al 100% al club actual si el jugador fue fichado recientemente, sino que se prorratea entre los equipos donde el futbolista estuvo inscrito durante los dos años previos a la justa mundialista.

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En el caso de Escobar, por su largo tiempo ininterrumpido en la institución, el monto total le corresponderá de forma íntegra a la S. Con Tomás Rodríguez la historia es distinta: lo más probable es que el Saprissa deba ir en un esquema de 50/50 con el Sporting San Miguelito, equipo panameño que también es dueño de un porcentaje del pase del delantero y que lo tuvo en sus filas durante el periodo de las eliminatorias.

saprissa-tomas rodriguez

Parte de la ficha de Tomás Rodríguez pertenece a Sporting San Miguelito (Saprissa).

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En síntesis

  • Thomas Christiansen oficializó la lista de 26 convocados de Panamá para el Mundial 2026, incluyendo a los saprissistas Fidel Escobar y Tomás Rodríguez.
  • Gracias al Programa de Beneficios de la FIFA, los clubes reciben unos $11.000 USD diarios por ceder a sus figuras, garantizando un mínimo de $250.000 USD por jugador solo en fase de grupos.
  • Esta doble convocatoria le asegura al Deportivo Saprissa un ingreso base superior a los 226 millones de colones.

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