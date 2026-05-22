Se definió el futuro de Ariel Rodríguez, Hernán Medford quiere reforzar a Saprissa con esta promesa y Mariano Torres decidió qué hará.

El presente de Deportivo Saprissa empieza a ordenarse después del golpe que significó perder la final del Clausura 2026. En medio de la reestructuración, este 22 de mayo dejó señales claras de hacia dónde apunta el proyecto que lidera Hernán Medford, con decisiones que combinan experiencia, juventud y continuidad.

Medford apuesta por una promesa

Uno de los movimientos más interesantes llega desde la cantera. Según informó Josué Quesada en Teléfono Rojo, el club subirá al primer equipo a Juan Pablo Hidalgo, delantero de 19 años que viene destacándose en divisiones menores. La decisión no es improvisada: Medford lo pidió para que sea alternativa directa en ataque y comience a sumar minutos en un contexto de alta exigencia.

Ariel Rodríguez tiene futuro definido

Después de días de incertidumbre, el caso de Ariel Rodríguez finalmente se resolvió. El delantero llegó a un acuerdo para renovar su contrato por un año, tal como confirmó Kevin Jiménez.

La firma se dará en breve y representa una noticia clave para el club, que logra retener a uno de sus referentes ofensivos en medio de una etapa de cambios. Atrás quedó el enojo por el cambio de condiciones.

Ariel Rodríguez renovará con Saprissa. (Foto: X)

Mariano Torres toma una decisión clave

El otro tema que mantenía en vilo a la afición era el futuro de Mariano Torres. El capitán, cuyo contrato también estaba en discusión, ya definió su continuidad en el club según adelantó Ferlin Fuentes. Su decisión no es menor, ya que se trata de una de las figuras más determinantes del equipo en los últimos años.

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Torres seguirá ligado a Saprissa con objetivos muy claros. El primero es volver a levantar un título local y cortar la racha sin campeonatos, mientras que el segundo apunta a conquistar un torneo regional que le permita consolidar su legado en el club.

ver también “Reunión bilateral”: Saprissa ya tiene una decisión tomada con el futuro de Bancy Hernández

Así, en cuestión de horas, Saprissa pasó de la incertidumbre a tener definiciones importantes en tres frentes clave. La apuesta por un juvenil, la continuidad de un delantero experimentado y la decisión del capitán marcan el inicio de una nueva etapa.