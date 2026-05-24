Mariano Torres le habría comunicado su decisión final a Saprissa, que acaba de fichar a Andrey Soto y aseguró la continuidad de Ariel Rodríguez. Por otro lado, Fidel Escobar está siendo fuertemente cuestionado.

Deportivo Saprissa quiere pasar rápido de página tras la final perdida ante Herediano y se mueve sin pausa para conformar la planilla con la que contará Hernán Medford para la temporada próxima. Entre salidas, llegadas y renovaciones, estas son las novedades moradas más importantes de las últimas horas.

Mariano Torres ya habría tomado una decisión

Una de las grandes incógnitas en Saprissa pasa por el futuro de Mariano Torres. El capitán morado, de 39 años, viajó a Argentina después de la final perdida ante Herediano, pero antes habría hablado con Erick Lonnis para dejarle clara su postura.

Según informó La Voz Saprissista, el argentino habría acordado renovar por al menos seis meses, aunque todavía falta la confirmación oficial del club y la firma del futbolista.

La continuidad de Torres es un tema central en Tibás. Desde su llegada en 2016, disputó 431 partidos, anotó 82 goles, dio 106 asistencias y ganó 12 títulos con Saprissa.

Ariel Rodríguez renovó, pero casi rompe con Saprissa

Otra situación que estuvo cerca de complicarse fue la de Ariel Rodríguez. El delantero finalmente acordó su continuidad con Saprissa por un año, pero la negociación con la directiva morada tuvo momentos de tensión.

La confirmación llegó por parte del periodista Kevin Jiménez, quien anunció que el “Samurái” firmó su renovación por una temporada más. Según reveló Jason Arce en el programa Seguimos, el problema no pasó por el dinero.

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El verdadero conflicto fue la duración del contrato: Saprissa pretendía extenderlo por seis meses, mientras que Ariel exigía que se respetara el año que se había pactado previamente. Incluso aceptó una reducción salarial para quedarse, pero quería asegurarse dos torneos cortos más.

El motivo también tiene peso histórico: Rodríguez está a solo 14 goles de igualar a Evaristo Coronado como máximo goleador histórico de Saprissa. Con minutos cada vez más administrados, necesitaba más margen para intentar alcanzar esa marca.

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Marcel Hernández apuntó contra Fidel Escobar

La final perdida ante Herediano sigue dejando consecuencias. Marcel Hernández, autor del gol que le dio el título al Team, habló sobre la jugada en la que superó a Fidel Escobar dentro del área y aumentó el malestar en el mundo Saprissa.

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ver también Marcel Hernández enfurece a Saprissa al hablar de Fidel Escobar y Rolando Fonseca le da la razón: “Es feo lo que estoy diciendo”

El delantero cubano explicó que había estudiado al defensor panameño y que sabía por dónde podía lastimarlo. Además, reveló que le pidió a su compañero atacar el sector del central izquierdo porque lo veía sin ritmo.

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Sus palabras golpearon fuerte en Tibás. Marcel admitió que podía sonar duro, pero sostuvo su lectura. Luego, Rolando Fonseca le dio la razón y reforzó la crítica hacia el rendimiento de Escobar en la acción decisiva.

Andrey Soto es nuevo refuerzo de Saprissa

En medio de las dudas por renovaciones y posibles salidas, Saprissa también cerró su primer fichaje para el próximo torneo: Andrey Soto.

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El extremo de 23 años dejó Municipal Pérez Zeledón y firmó con el club morado por dos años. De esta manera, la gerencia deportiva encabezada por Erick Lonnis se movió rápido y le ganó la pulseada a Alajuelense, que también lo tenía en carpeta.

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Soto debutó en Primera División con apenas 15 años, pasó por San Carlos, Herediano y Pérez Zeledón, y en el Clausura 2026 registró dos goles y una asistencia en 18 partidos. Además, ya tuvo participación con la Selección de Costa Rica.