Sorteo de la Copa Centroamericana 2026: a qué hora es, bombos y dónde ver el evento de Concacaf

Entérese cuándo es el sorteo de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026, a qué hora y dónde verlo EN VIVO en la región.

La cuenta regresiva para el arranque de la Copa Centroamericana 2026 ya comenzó. Este martes, se realizará el sorteo de la cuarta edición del certamen, que promete emociones de alto voltaje y otorgará seis boletos directos a la prestigiosa Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

En total, son veinte los equipos listos para conocer su destino. Entre ellos está el vigente tricampeón, Liga Deportiva Alajuelense, que encabeza los bombos tras el cierre de los torneos locales junto a los campeones y mejores representantes de las seis ligas del istmo.

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Centroamericana 2026?

El evento de la Concacaf que definirá el armado de las zonas y la hoja de ruta del torneo se llevará a cabo en Miami, Florida.

Fecha: martes 26 de mayo.

martes 26 de mayo. Hora de Centroamérica: 6:00 p.m. (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica) y 7:00 p.m. (Panamá)

ver también Revés internacional: Saprissa recibe una noticia que lo perjudica en la Copa Centroamericana 2026

¿Dónde ver EN VIVO el sorteo en Centroamérica?

El sorteo de la Copa Centroamericana se podrá ver en toda la región a través del servicio de streaming Disney+. También lo transmitirá de forma gratuita el canal de YouTube de la Concacaf.

Así quedaron los bombos oficiales para el sorteo

Los veinte clubes clasificados fueron distribuidos en cinco bombos de cuatro equipos cada uno, basándose estrictamente en el ránking de clubes de la Concacaf correspondiente a mayo de 2026.

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Bombo 1 (los cuatro clubes mejor clasificados): LD Alajuelense, CS Herediano, CD Olimpia y CSD Municipal.

Bombo 2 (los siguientes cuatro clubes mejor clasificados): Deportivo Saprissa, Plaza Amador, Antigua GFC y FC Motagua.

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Bombo 3 (los siguientes cuatro clubes mejor clasificados): Xelajú MC, CS Cartaginés, CD Marathón y Deportivo Mixco.

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Bombo 4 (los siguientes cuatro clubes mejor clasificados): Alianza FC, LA Firpo, Real Estelí y CD FAS.

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Bombo 5 (los cuatro clubes con menor clasificación): Diriangén FC, Alianza FC, UMECIT FC y Verdes FC.

El formato del sorteo y de la Fase de Grupos

El sorteo comenzará sorteando a los cabezas de serie del Bombo 1 y continuará en orden decreciente hasta el Bombo 5. Los equipos serán distribuidos en cuatro grupos de cinco integrantes cada uno (Grupos A, B, C y D).

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Regla clave del sorteo: En esta ronda de la fase de grupos, no podrán cruzarse más de dos clubes de una misma asociación o país dentro de la misma zona.

En la fase de grupos, cada club disputará un total de cuatro partidos (dos juegos en condición de local y dos como visitante). Al finalizar las cinco jornadas, los equipos que culminen en el primer y segundo lugar de cada sector avanzarán de forma directa a los cuartos de final, donde iniciarán las rondas de eliminación directa en busca de la gloria centroamericana.

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¿Qué equipos clasifican a la Concachampions 2027?

Los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In del torneo clasificarán a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027. El campeón también recibirá un pase directo a los octavos de final, salteándose la primera ronda.