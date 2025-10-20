Newton Williams necesitó solo dos palabras para ilusionar a Saprissa con el regreso más esperado tras caer ante Alajuelense

El único partido que Newton Williams disputó con el uniforme del Deportivo Saprissa fue tan curioso como trágico. El delantero panameño de 24 años debutó como morado en la Copa Centroamericana ante Cartaginés, ingresando en el complemento.

En la primera pelota que tocó, anotó un gol que hizo delirar a la afición en La Cueva, ilusionando a todos con el flamante refuerzo. Sin embargo, minutos después, la alegría se convirtió en angustia: Williams sufrió una ruptura de ligamento cruzado en su rodilla derecha, lesión que lo obligó a pasar por el quirófano. Ya han pasado tres meses de aquel debut inolvidable y doloroso, mientras el ex Antigua GFC de Guatemala continúa con su proceso de rehabilitación.

Dos palabras que ilusionan a Saprissa

Este lunes 20 de octubre, mientras en Tibás el saprissismo todavía asimilaba la dura derrota 2-0 en el clásico ante Liga Deportiva Alajuelense, que impuso su autoridad en el Morera Soto, Newton Williams trajo un soplo de ilusión.

A través de sus historias de Instagram, el atacante panameño compartió una fotografía suya sonriendo, acompañada de un breve texto de solo dos palabras, pero con mucho significado: “’Ta llegando 🙌🐂🔥”. Así, el “Toro” dejó entrever que su recuperación avanza con pasos firmes y que su regreso está más cerca.

El panorama médico de Newton Williams

A pesar del optimismo que transmite, todo apunta a que Williams no podrá volver a jugar esta temporada. El diagnóstico original fue claro: una ruptura completa del ligamento cruzado anterior y daño en ambos meniscos. “La baja médica será de al menos nueve meses, ya que se trata de una segunda cirugía de reconstrucción”, informaron fuentes cercanas al cuerpo médico del club.

Mientras tanto, Vladimir Quesada deberá continuar el campeonato sin poder contar con su refuerzo extranjero, apoyándose en Orlando Sinclair, Gustavo Herrera, Ariel Rodríguez y Warren Madrigal para cubrir la zona de ataque.