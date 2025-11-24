Castigo de la Unafut: Vladimir Quesada pierde a una figura clave de Saprissa en la recta final del Apertura

El empate 1-1 ante el Club Sport Herediano dejó al Deportivo Saprissa con sensaciones encontradas. Si bien el punto selló matemáticamente la clasificación del Monstruo a las semifinales del Torneo Apertura 2025, también confirmó que el liderato de la fase regular quedó prácticamente fuera de alcance.

Los morados necesitaban ganar para seguir presionando a Liga Deportiva Alajuelense, pero ahora están a cuatro puntos de distancia con apenas dos jornadas por disputar. Y por si fuera poco, el reglamento de la Unafut deja otro golpe: una de las figuras más importantes del equipo quedó suspendida para la próxima fecha.

Vladimir Quesada sufre una baja sensible

Orlando Sinclair, una de las piezas más determinantes de este Saprissa, alcanzó su quinta tarjeta amarilla del torneo y deberá cumplir una fecha de suspensión ante Municipal Liberia.

El atacante de 27 años no solo es el máximo goleador morado con cinco anotaciones, sino también el tercero del campeonato, y además es el segundo mejor asistidor del certamen con cinco pases gol. Solo Mariano Torres, con seis, supera su registro.

Orlando Sinclair cumplirá una fecha de suspensión (Saprissa).

Su ausencia abre la puerta a que Gustavo Herrera o Ariel Rodríguez ocupen su lugar en el once. Sin embargo, ninguno llega en un gran momento: entre los dos apenas suman tres goles en todo el Apertura 2025.

¿Cuándo juega Saprissa?

Aunque la lucha por el liderato ya parece una quimera, Saprissa intentará cerrar la fase regular con buenas sensaciones antes de afrontar las semifinales. El equipo de Vladimir Quesada recibirá a Municipal Liberia el próximo domingo 30 de noviembre en La Cueva, en un duelo correspondiente a la jornada 17 que se jugará a partir de las 4:00 p.m. (hora de Costa Rica).