¿Quién es Federico Serrano, el nuevo gerente general de Saprissa?

Saprissa le da la bienvenida al sucesor de Gustavo Chinchilla en la gerencia general de la institución.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

El Monstruo tiene un nuevo gerente general.
Este lunes, de manera completamente sorpresiva, el Deportivo Saprissa confirmó el nombre del nuevo gerente general que tomará el mando administrativo del club tras la salida de Gustavo Chinchilla.

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, el Monstruo anunció: “El Deportivo Saprissa se complace en anunciar el nombramiento del señor Federico Serrano como nuevo Gerente General de la institución, quien asume el cargo con la firme convicción de fortalecer la estructura financiera, administrativa y deportiva del club, dando continuidad a la dirección estratégica definida en los últimos años“.

El perfil profesional del nuevo gerente morado

Pero, ¿quién es Federico Serrano? Saprissa detalló que se trata de un profesional con amplia trayectoria en áreas comerciales, logística, manufactura, distribución, estrategia de negocios y transformación empresarial.

Federico Serrano es el nuevo gerente del Monstruo (Saprissa).

No se revelaron empresas específicas de su trayectoria, pero el club destaca que su perfil ha estado ligado a la gestión de procesos, planificación y desarrollo organizacional.

Primeras palabras en Tibás: “Me siento muy honrado”

Serrano es Ingeniero Industrial y cuenta con un Máster en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo. En sus primeras declaraciones como directivo morado, fue claro con respecto al enfoque de su trabajo.

Estaremos realizando un diagnóstico integral, tomando como base la parte económica y financiera, con el objetivo de continuar fortaleciendo la estructura administrativa del club, potenciando y empoderando el talento que tenemos en la institución, para lograr impacto en lo deportivo”, aseguró.

Soy saprissista desde que antes que existiera la Ultra, nos reuníamos con mis compañeros universitarios en la gradería sur. He pasado por todas las graderías, finalmente tuve el honor de tener unos palcos, pero siempre he estado muy cerca del equipo. Me siento muy honrado en que se fijaran en mí, qué más que trabajr en el equipo de tus amores“, confesó el flamante gerente.

Además, Saprissa destacó que “a sus 57 años, asume un rol estratégico en una organización en constante evolución en lo empresarial, lo económico y lo deportivo, aportando liderazgo, orden y enfoque a los retos y oportunidades de esta nueva etapa institucional.

