Real Madrid estuvo cerca: Juan Carlos Rojas revela la negociacón que tuvo Saprissa con el gigante de Europa

En una revelación que tomó por sorpresa a toda la afición morada, Juan Carlos Rojas, expresidente del Deportivo Saprissa, confirmó que el club estuvo a un paso de concretar un histórico acuerdo con el Real Madrid.

El exdirigente compartió la anécdota durante una entrevista en el Podcast Los Saprissas, donde detalló que la negociación fue real y que el gigante español estuvo muy cerca de aterrizar en Costa Rica.

¿Cuál fue la negociación que hubo entre Saprissa y Real Madrid?

Rojas explicó que las conversaciones no tenían como objetivo llevar el partido al Ricardo Saprissa, sino al Estadio Nacional, debido a las condiciones de la cancha en ese momento. Según contó, el césped sintético del estadio tibaseño era un factor que podía espantar a un equipo de tal magnitud.

“Estuvimos muy cerca de traer al Real Madrid. No al Ricardo Saprissa, al Estadio Nacional”, afirmó Rojas, dejando claro que el acuerdo estuvo más cerca de concretarse de lo que se imaginaba puertas afuera.

La revelación no se quedó ahí. Rojas recordó además la negociación que sí se concretó en su momento con el Atlético de Madrid, aunque incluso en ese caso la superficie sintética del Ricardo Saprissa generó dudas por parte del club español. “Me parecía fabuloso cuando traíamos al Atlético Madrid y que se hiciera aquí en el Ricardo Saprissa. En ese momento teníamos cancha sintética y no estábamos seguros de que el Atlético aceptara venir a jugar acá”, relató.

La posibilidad de ver al Real Madrid en suelo costarricense, algo impensado para muchos, ahora forma parte de la historia oculta del club, una negociación que por poco convierte al país en sede de uno de los amistosos más importantes que se habrían disputado en Centroamérica.

Aunque no se concretó, la confesión de Rojas reafirma la relevancia internacional que Saprissa buscó construir durante su gestión y abre la puerta a soñar con futuros escenarios similares.