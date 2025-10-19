Además de Gustavo Herrera, Juan Carlos Rojas confirmó que otras dos joyas de Saprissa podrían salir al extranjero: “Hay mucho interés”

Minutos antes de que Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa se midieran en el Morera Soto por el liderato del Torneo Apertura 2025, el presidente morado Juan Carlos Rojas habló con los medios de comunicación y confirmó una de las noticias más comentadas de los últimos días.

El dirigente reconoció que Gustavo Herrera, el delantero panameño de 19 años, podría dejar el club rumbo al fútbol de los Emiratos Árabes Unidos. La posibilidad, adelantada por Juan José Zonta, propietario del Sporting San Miguelito (club que comparte la ficha del atacante), ahora fue confirmada oficialmente por el máximo directivo del Monstruo.

ver también Negocio redondo por Gustavo Herrera: esto es lo que Saprissa se llevaría si se concreta la venta de la joya de Panamá

Dos joyas más en el radar internacional

Sin embargo, el caso del juvenil canalero no sería el único movimiento internacional que podría concretarse en el club tibaseño. Juan Carlos Rojas aprovechó la conversación para sumar dos nombres más a la lista de posibles salidas de cara al mercado de enero de 2026: Kenay Myrie y Warren Madrigal.

Kenay Myrie tiene futuro europeo (Saprissa).

El primero, lateral derecho de 19 años, es una de las mayores promesas del fútbol costarricense en su posición. El segundo, delantero de 21, regresó esta temporada al Monstruo tras superar una grave lesión que frustró la intención del Valencia CF de ejecutar su opción de compra.

“Son posibilidades reales”

Sobre la situación de estos tres prometedores futbolistas, Juan Carlos Rojas explicó: “El Mundial fue una vitrina importante para Gustavo, y efectivamente hay interés. Los tres —Herrera, Myrie y Madrigal— son posibilidades reales. Las cosas no se dan hasta que se dan, pero sí hay mucho interés, mucho movimiento”.

Publicidad

Publicidad

ver también “Ha sido claro”: Juan Carlos Rojas revela la decisión definitiva de Mariano Torres sobre su futuro en Saprissa

“Hay posibilidades reales de dos o tres propuestas concretas para la post-temporada. Son bonitas oportunidades para jóvenes nuestros. Sí hay conversaciones, aunque todavía nada concreto”, aseguró el presidente del Monstruo.