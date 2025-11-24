Es tendencia:
Bombazo confirmado: Saprissa anuncia la incorporación que sacude a los morados en medio de la temporada

Comienzan los grandes cambios en el Deportivo Saprissa y así lo anunció la institución morada a través de un comunicado.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Saprissa anuncia la incorporación que sacude a los morados
© SaprissaSaprissa anuncia la incorporación que sacude a los morados

El Deportivo Saprissa atraviesa una etapa de transición marcada por los profundos cambios que se avecinan tras el anuncio de Juan Carlos Rojas, quien confirmó hace semanas que dejará la presidencia en diciembre de 2025.

Pero en medio de este proceso de reestructuración institucional, el club ha comenzado a dar sus primeros pasos hacia una nueva era, y ya surgió el primer comunicado relevante dentro de este escenario de renovación.

¿Cuál es la nueva incorporación que sacude a todos en Saprissa?

De manera oficial el Deportivo Saprissa anunció la incorporación de Federico Serrano como su nuevo Gerente General. Asumirá el puesto que anteriormente ocupaba Gustavo Chinchilla.

El dirigente asume el puesto con el objetivo de fortalecer las áreas financiera, administrativa y deportiva del club, dando continuidad al plan estratégico que la institución ha venido desarrollando en los últimos años.

Federico Serrano – Gerente General del Saprissa

Serrano, aficionado del Saprissa desde niño, cuenta con una sólida trayectoria en áreas como comercio, logística, manufactura, distribución y estrategia empresarial. Su formación y experiencia en procesos de transformación lo convierten en un profesional con visión integral.

Comunicado oficial del Deportivo Saprissa

Deportivo Saprissa se complace en anunciar el nombramiento del señor Federico Serrano como nuevo Gerente General de la institución, quien asume el cargo con la firme convicción de fortalecer la estructura financiera, administrativa y deportiva del club, dando continuidad a la dirección estratégica definida en los últimos años“.

Deportivo Saprissa
A sus 57 años, asume un rol estratégico en una organización en constante evolución en lo empresarial, lo económico y lo deportivo, aportando liderazgo, orden y enfoque a los retos y oportunidades de esta nueva etapa institucional

El Deportivo Saprissa da la más cordial bienvenida al señor Federico Serrano y le desea el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones al frente de nuestra institución“.

