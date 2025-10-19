“Ha sido claro”: Juan Carlos Rojas revela la decisión definitiva de Mariano Torres sobre su futuro en Saprissa

Mientras los aficionados del fútbol costarricense se preparaban para vivir una nueva edición del clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas se detuvo unos minutos a atender a los medios de comunicación desde el Estadio Alejandro Morera Soto.

El presidente morado, que no suele acompañar al equipo en condición de visitante salvo en ocasiones especiales, habló con franqueza sobre varios temas que preocupan a la afición tibaseña. Y, como era de esperarse, no pudo evitar ser consultado sobre el futuro de Mariano Torres, capitán, referente y figura indiscutible del club.

“Mariano ha sido claro”

A sus 38 años, el mediocampista argentino continúa siendo el jugador más diferencial del Saprissa, el hombre que marca el ritmo del equipo y el que resuelve partidos complicados con su jerarquía. Sin embargo, su contrato finaliza al cierre del 2025, y la gran incógnita pasa por saber si volverá a renovar, como lo hizo en 2024.

Mariano Torres sigue marcando diferencias en Saprissa (Deportivo Saprissa).

Rojas fue directo al respecto: “Mariano sabe que tiene las puertas abiertas en Saprissa, la realidad es que eso se va a definir cuando se termine el torneo. Él ha sido claro, hace un año que viene diciendo ‘voy a ver cómo me siento’, hablar antes de eso es prematuro. Cuando termine el torneo nos vamos a sentar y él verá cómo está”, explicó el directivo del Monstuo.

¿Cuál es la decisión de Mariano Torres sobre su futuro?

Además, Rojas compartió parte de los diálogos que ha tenido con su capitán, revelando una decisión firme por parte de Mariano Torres sobre el momento en que pondrá punto final a su etapa en el club.

“A mí me encantan las conversaciones con él, porque me dice: ‘No es un tema de tener un año más de contrato o salario, sino de salir cuando sienta que estoy bien. Si no le estoy dando lo mejor de mí al club, es momento de irme’. Él es muy genuino en eso, la decisión va a pasar por él”, contó ante los micrófonos.

Juan Carlos Rojas deja abiertas las puertas de Saprissa para Mariano Torres (X).

El presidente fue enfático al subrayar que el argentino no negociará ese punto: cuando sienta que ya no puede mantener su nivel, se apartará por decisión propia, dejando su lugar a las nuevas generaciones que vienen detrás.

Mientras tanto, los fanáticos morados siguen disfrutando del talento del capitán, que continúa siendo determinante en cada partido. En los cinco juegos previos al clásico, Mariano registró cuatro asistencias y dos goles, incluido aquel golazo desde atrás de media cancha ante San Carlos que se volvió viral y muchos hinchas pidieron nominar al Premio Puskas.