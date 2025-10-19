Este domingo, el Deportivo Saprissa volvió a caer en el clásico nacional frente a la Liga Deportiva Alajuelense. Por tercera vez consecutiva, se vio derrotado a manos de su máximo rival y por si fuera poco también perdió el liderazgo del Apertura 2025.

Kenyel Mitchell fue el gran verdugo de Saprissa. El extremo de 21 años marcó los dos goles que le dieron la victoria a Alajuelense por 2-0. El Monstruo se vio ampliamente superado en el desarrollo del partido. Nunca estuvo cerca de aportar al marcador final.

Vladimir Quesada, en conferencia de prensa luego de la derrota, no tuvo duda en reconocer que sus dirigidos no estuvieron a la altura del clásico porque no hicieron lo que habían hecho en los últimos compromisos.

¿Por qué Saprissa perdió otra vez el clásico contra Alajuelense?

“Las expectativas no eran las que se dieron. Queríamos ganar el partido y no fue así. No mostramos el nivel que normalmente veníamos mostrando y Alajuelense nos superó. El marcador habla por sí solo“, confesó el DT morado.

Antes de esta derrota, Saprissa arrastraba un invicto de cinco partidos (cuatro victorias y un empate). Ahora, nuevamente perdió un clásico. El de este domingo dejó al cuadro saprissista muy golpeado debido a la diferencia que se vio en el terreno de juego.

De igual manera, Quesada confía en que se cruzará contra la Liga en la fase final: “Estas situaciones se dan, al final la historia se puede revertir. Hemos perdido dos clásicos, pero esto no determina lo que viene. No nos gusta perder, no nos acostumbramos a la derrota, pero entendemos que esto no termina. Esperamos vernos en una final con ellos“.

