Lo borraron de Saprissa, se volvió figura en un rival directo y ahora apunta a su revancha en Tibás: “Sería un honor”

En enero del 2025, el Deportivo Saprissa decidió hacer una depuración profunda de su plantel. Por determinación del entonces técnico José Giacone, varios nombres dejaron Tibás: Kliver Gómez, Luis Díaz, Youstin Salas, Javon East y Ulises Segura, por nombrar algunos ejemplos, fueron parte de esa salida masiva.

Algunos de los exiliados quedaron como agentes libres; otros, en cambio, fueron enviados a préstamo. Entre ellos estuvo Rachid Chirino, quien regresó a la Asociación Deportiva San Carlos, el club donde debutó y donde mejor fútbol ha mostrado en su carrera.

Rachid Chirino se reencuentra con su fútbol

El volante ofensivo de 25 años había llegado a Saprissa desde el Hapoel Umm al-Fahm de la segunda división de Israel. Sin embargo, su paso por el Monstruo fue muy discreto: apenas 15 partidos y un gol, siempre lejos de consolidarse en el once titular.

Con su cesión a San Carlos, Chirino volvió a su entorno natural, y ahí su fútbol explotó de nuevo. En este Torneo Apertura 2025, ha participado en los 16 partidos de los Toros del Norte, anotando cuatro goles y tres asistencias, y completando el 87% de los minutos posibles.

¿Una segunda oportunidad en Tibás?

Este domingo, tras marcar el tanto de San Carlos en el empate 1-1 ante Puntarenas, Chirino volvió a hablar sobre su futuro en el conjunto morado, donde todavía tiene contrato vigente.

“Me siento bien acá, es mi casa, pero también Saprissa es la institución más grande de este país y sería un honor poder hacer buenos torneos ahí”, confesó, agregando además que con los tibaseños “no hemos conversado nada aún” sobre su retorno, que se concretará al finalizar la temporada.