“Negocia”: afirman que Saprissa sigue peleando por un fichaje de Selección para 2026

Luego de perder la final ante Alajuelense, el Deportivo Saprissa ya comenzó a mover fichas pensando en el 2026, con la intención de reforzar su plantel y volver a ser protagonista a nivel local para regresar al escenario internacional.

En ese proceso de reconstrucción, desde el entorno morado aseguran que la institución sigue negociando por un fichaje de peso con pasado reciente —y futuro por escribir, si recupera su nivel— en la Selección de Costa Rica.

El fichaje de Selección por el que seguiría pujando Saprissa

Aunque las declaraciones de Erick Lonnis, encargado del Comité Deportivo de Saprissa, parecían descartar por completo a Randall Leal como opción para el Torneo Clausura 2026, el panorama pareciera no estar totalmente cerrado.

Según afirmó La Voz Saprissista a través de su página de Facebook, “(Por) Randall Leal aún negocian. Está rudo, pero toca esperar”.

Randall Leal – DC United

Recordemos que el extremo de 28 años se encuentra actualmente en un proceso de negociación abierto tras finalizar su vínculo con DC United, ya que además del interés de la “S”, también mantiene conversaciones con Herediano, club que incluso le habría presentado una mejor oferta económica.

Con este tira y encoge, el escenario para Saprissa sigue siendo incierto. Mientras el mercado avanza y otras opciones toman fuerza, en Tibás deberán redefinir prioridades para unir fuerzas rumbo al 2026.