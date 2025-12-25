Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mercado de fichajes

“Negocia”: afirman que Saprissa sigue peleando por un fichaje de Selección para 2026

Contrario a lo que se cree, Saprissa mantendría conversaciones para sumar un refuerzo con perfil de selección.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
"Negocia": afirman que Saprissa sigue peleando por un fichaje de selección
© Saprissa"Negocia": afirman que Saprissa sigue peleando por un fichaje de selección

Luego de perder la final ante Alajuelense, el Deportivo Saprissa ya comenzó a mover fichas pensando en el 2026, con la intención de reforzar su plantel y volver a ser protagonista a nivel local para regresar al escenario internacional.

En ese proceso de reconstrucción, desde el entorno morado aseguran que la institución sigue negociando por un fichaje de peso con pasado reciente —y futuro por escribir, si recupera su nivel— en la Selección de Costa Rica.

Saprissa en vilo por Jeaustin Campos: la decisión que Real España tomó con el futuro de su DT tras la eliminación

ver también

Saprissa en vilo por Jeaustin Campos: la decisión que Real España tomó con el futuro de su DT tras la eliminación

El fichaje de Selección por el que seguiría pujando Saprissa

Aunque las declaraciones de Erick Lonnis, encargado del Comité Deportivo de Saprissa, parecían descartar por completo a Randall Leal como opción para el Torneo Clausura 2026, el panorama pareciera no estar totalmente cerrado.

Según afirmó La Voz Saprissista a través de su página de Facebook, “(Por) Randall Leal aún negocian. Está rudo, pero toca esperar”.

Randall Leal sorprende a Saprissa con una noticia que puede ser clave para su retorno - Futbol Centro America
Randall Leal – DC United

Recordemos que el extremo de 28 años se encuentra actualmente en un proceso de negociación abierto tras finalizar su vínculo con DC United, ya que además del interés de la “S”, también mantiene conversaciones con Herediano, club que incluso le habría presentado una mejor oferta económica.

Publicidad

Con este tira y encoge, el escenario para Saprissa sigue siendo incierto. Mientras el mercado avanza y otras opciones toman fuerza, en Tibás deberán redefinir prioridades para unir fuerzas rumbo al 2026.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Adiós a Saprissa: Mauricio Villalobos tendrá nuevo equipo en Costa Rica
Deportivo Saprissa

Adiós a Saprissa: Mauricio Villalobos tendrá nuevo equipo en Costa Rica

Machillo Ramírez lo pidió en Alajuelense: Olimpia toma una decisión final sobre Jorge Álvarez
Concacaf

Machillo Ramírez lo pidió en Alajuelense: Olimpia toma una decisión final sobre Jorge Álvarez

La verdad detrás del acuerdo con Saprissa: Sporting SM rompe el silencio sobre Tomás Rodríguez
Fútbol Internacional

La verdad detrás del acuerdo con Saprissa: Sporting SM rompe el silencio sobre Tomás Rodríguez

La Inteligencia Artificial no duda y elige al mejor futbolista centroamericano de 2025
Noticias

La Inteligencia Artificial no duda y elige al mejor futbolista centroamericano de 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo