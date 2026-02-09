Fuera de Saprissa: los morados sentencian el futuro de una figura de Hernán Medford en pleno Clausura 2026

Cuando Erick Lonnis confirmó el regreso de Rachid Chirino al Deportivo Saprissa tras el buen rendimiento que mostró durante su préstamo en AD San Carlos, muchos aficionados morados lo miraron con reservas.

Más allá de los números positivos que dejó en Ciudad Quesada, su primer ciclo en Tibás había dejado más dudas que certezas, por lo que su crédito ante la exigente hinchada saprissista era limitado desde el arranque.

ver también Ganó el tetracampeonato con Saprissa, se fue del club de un día para el otro y ahora vuelve a Costa Rica al equipo menos pensado

Un ingreso para el olvido

Y apenas seis jornadas después del inicio del Clausura 2026, la paciencia con el extremo de 25 años parece haberse agotado. La gota que rebalsó el vaso fue su actuación en el duelo del domingo ante AD San Carlos, partido que marcó el debut oficial de Hernán Medford en el torneo nacional.

Tweet placeholder

Chirino ingresó a falta de nueve minutos con Saprissa arriba 2-1, desperdició una ocasión clarísima y terminó expulsado por doble amarilla a los 95’. Una performance para el olvido que encendió la molestia en las gradería de La Cueva y, sobre todo, en las redes sociales.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Los morados sentencian a Chirino

En la publicación de Instagram del club tras el triunfo, una gran cantidad de comentarios apuntaron directamente contra el extremo de 25 años. “¿Qué méritos tiene Chirino para estar ahí?”, “Fuera Chirino”, “Lo mejor que hizo el árbitro fue expulsarlo”, o “Impresionante seguir viendo a jugadores así en Saprissa” fueron algunos de los mensajes con más interacciones.

En Facebook, la tónica fue similar. “Si Medford llegaba unos meses antes, Chirino no estaría en Saprissa”, “Nunca pegó en el club, no tiene nada”, escribieron otros aficionados morados.

Publicidad

La afición de Saprissa se ensañó con Chirino (Instagram).

Publicidad

Los antecedentes no juegan a favor de Rachid Chirino. En el último tiempo, jugadores que quedaron marcados de manera tan contundente por la hinchada —como Gustavo Herrera, Marcos Escoe o Sabin Merino— no lograron revertir la situación y terminaron saliendo poco tiempo después.

Publicidad

ver también Mientras el Piojo Herrera cobraba 350 mil dólares en La Sele, esto podría pedir Alexandre Guimaraes para reemplazarlo

Ahora, el ex San Carlos sabe que necesitará respuestas rápidas en cancha si quiere cambiar la opinión de una afición que, hoy por hoy, quiere verlo lejos de Tibás.