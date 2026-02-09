Juega en La Sele, se quedó sin equipo y ya soltó la confirmación que ilusiona a Saprissa con su fichaje

Durante el último mercado de fichajes, los aficionados del Deportivo Saprissa pidieron a gritos la contratación de un defensor para paliar las consecuencias de la dura lesión de Óscar Duarte, quien sufrió una rotura de ligamentos cruzados y estará fuera de todo el Clausura 2026.

Sin embargo, Erick Lonnis y la directiva morada prefirieron enfocarse en reforzar la ofensiva con las llegadas de Bancy Hernández y Tomás Rodríguez, además de concretar los regresos de Luis Paradela y Rachid Chirino tras sus respectivos préstamos.

Saprissa necesita defensores

Con el mercado de la Liga Promérica ya cerrado, el Monstruo no incorporó ningún zaguero. Hoy la dupla central de confianza para Hernán Medford está conformada por Kendall Waston y Pablo Arboine, pero la falta de variantes genera inquietud.

Medford tiene pocas cartas en defensa (La Nación).

Si alguno de los dos defensas se lesiona o pierde nivel, el recambio no aparece claro. En ese escenario surge el nombre de un seleccionado nacional que actualmente está sin club y no descarta un regreso a Tibás.

“Los voy a escuchar”

Se trata de Julio Cascante, defensor central de 32 años que se encuentra como agente libre desde el 1° de enero de 2026, tras finalizar su vínculo con el Austin FC de la MLS.

En un primer momento, el ex morado fue claro al señalar que su prioridad era continuar en el exterior, pero más de un mes después de su salida de Texas todavía no logró cerrar un nuevo contrato.

Cascante no descarta regresar a Tibás (Juan Manuel Quirós).

“Por la relación que tuve y tengo con Saprissa siempre los voy a escuchar con más atención… las puertas para conversaciones no las cerraría”, confirmó Cascante en diálogo con Teletica a mediados de enero, dejando entreabierta una puerta que ilusiona a los fanáticos tibaseños.

Mientras el calendario avanza y Cascante continúa sin firmar con ningún equipo para el 2026, la opción de regresar al club donde ya fue campeón podría empezar a sonar cada vez más plausible.

Aun así, el internacional con la Selección de Costa Rica mantiene como prioridad encontrar una continuidad en el extranjero que le permita sostener su carrera como legionario. En Tibás, mientras tanto, esperan a que llegue el día de su regreso.