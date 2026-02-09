Hace algunos meses se confirmó que la Liga Nacional de Guatemala iba a contar con la asistencia del VAR. La información explicaba que su llegada se daría para el comienzo del Clausura 2026. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer una importante novedad.

La FIFA ya le dio la aprobación a Guatemala para que comience con la utilización de la herramienta tecnológica. Cabe aclarar que no es el VAR que habitualmente se utiliza en diferentes partes del mundo, sino que es el FVS (Football Video Support), una opción más económica.

Según la información que dio el periodista Carlos Marín, “se ha firmado el contrato para el videoarbitraje, pero no funcionará de inmediato como se había anunciado“.

El VAR tendrá que esperar en Guatemala

Y es que la idea de la Liga Nacional, tras no tenerlo en el inicio del campeonato nacional, era implementarlo a partir de la sexta jornada, es decir, la que está por venir. No obstante, no estará para dicha fecha y todo se mantendrá a la espera de los nuevos avances.

La firma se concretó, según contó el periodista mencionado, prácticamente por una obligación de la Federación de Fútbol de Guatemala. Esta advirtió que si la firma no estaba para el 10 de febrero, la FFG le iba a ordenar a la Comisión Arbitral que no nombre árbitros.

Por este motivo, se dio la firma para llegar a un acuerdo de contar con el FVS, pero aún no estará listo para implementarse. La Federación ya recibió esta firma y posteriormente notificó a FIFA para que la empresa que prestará la tecnología desembarque en Guatemala.

