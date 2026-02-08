Se despide de Pumas: filtran la razón por la que Keylor Navas cambiaría de equipo y este podría ser su nuevo destino

La llegada de Keylor Navas a Pumas UNAM fue uno de los fichajes bomba de 2025. Tras cerrar su breve etapa en Newell’s Old Boys, el histórico arquero costarricense aterrizó en Ciudad Universitaria para convertirse en figura, referente e incluso capitán del equipo.

Sin embargo, a casi siete meses de su contratación, la directiva del cuadro auriazul enfrenta un escenario complejo para retenerlo más allá del cierre de temporada.

ver también No se vio en TV: el bonito gesto de Keylor Navas con un aficionado costarricense tras el empate de Pumas

El contrato firmado por el ex Real Madrid tiene vigencia por un año y vence a finales de junio. Aunque el club ya inició conversaciones para extender el vínculo, las negociaciones no parecen tan sencillas como se preveía inicialmente.

Keylor Navas se aleja de Pumas

De acuerdo con la reportera Adriana Maldonado (ESPN), Keylor escuchó la propuesta de renovación de Pumas, pero no está del todo convencido de seguir defendiendo el marco del Olímpico Universitario.

Según la información, cuando el tico llegó a México se le presentó un plan con mayor nivel de competitividad y aspiraciones a pelear títulos; sin embargo, lo que encontró en el día a día no termina de alinearse con esas expectativas.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El guardameta de 39 años tiene reparos sobre la capacidad del plantel para competir al máximo nivel y tampoco está completamente seguro del rumbo deportivo del proyecto bajo la conducción de Efraín Juárez.

Pumas quiere retenerlo y ya puso la renovación sobre la mesa, pero la realidad es que, hoy por hoy, Keylor Navas no tiene definido si este es el camino que desea recorrer en la recta final de su carrera.

Publicidad

¿Dónde podría jugar Keylor?

En caso de decidir cambiar de equipo una vez finalizado su contrato, el periodista Yashin Quesada aseguró que ya existen dos clubes interesados en sus serviciosde cara a la segunda mitad de 2026.

Publicidad

ver también Keylor Navas queda expuesto: David Faitelson lo señala tras su error en Pumas con este mensaje

Uno de ellos serían los Rayados de Monterrey, rival directo de Pumas en la Liga MX y hasta hace poco casa de Sergio Ramos, otro ex Real Madrid. La segunda opción aparecería en el fútbol español, aunque por ahora no trascendió el nombre del club.