Rompió el silencio: presidente de Saprissa respaldó la filosa crítica de Marco Herrera a Sergio Gila y Luis Tornadijo

Una vez se conoció que la Selección Sub-17 de Costa Rica iba a pelear por el boleto al Mundial de Qatar 2026 sin ningún jugador de Deportivo Saprissa —el único convocado, Thiago Cordero, se bajó por lesión—, el trabajo realizado durante los últimos años en las divisiones menores del club volvió a estar bajo la lupa.

El debate que se generó en torno al tema creció aún más a partir de las declaraciones de Marco Herrera, auxiliar de Hernán Medford, quien criticó la labor hecha por “jefes anteriormente” con los juveniles, diagnosticando que costará reparar los daños.

Aunque no dio nombres, hubo dos figuras fuertemente ligadas a ese apartado que fueron despedidas de su cargo en los últimos estertores de la era Juan Carlos Rojas: los españoles Sergio Gila, exgerente deportivo, y Luis Tornadijo, quien fungía como el jefe de las ligas menores. Ambos, fuertemente criticados por el saprissismo.

¿Qué dijo Roberto Artavia sobre las declaraciones de Marco Herrera?

El nuevo presidente de Saprissa, Roberto Artavia, le dio la razón a Herrera. Aunque con un tono diplomático: “Definitivamente esto que acaba de pasar en la U-17 tiene que ser reflejo de algo, que claramente no hemos estado trabajando como quisiéramos“, manifestó para La Teja.

“Saprissa siempre ha sido, voy a decir, el pilar fundamental de las Selecciones Nacionales de todos los niveles y lo vamos a volver a hacer definitivamente. No quiero entrar a juzgar lo que pasó antes de mi ingreso, son circunstancias que se dieron por las razones que se hayan dado“, añadió, esquivándole a la polémica.

Erick Lonnis, líder del Comité Deportivo, y Enrique Rivers, quien regresó en agosto al trabajo en la cantera, proyectaron “una pirámide bien establecida de las academias” y “entrar en las divisiones menores federadas”, esto con tres fines: “Uno es el fortalecimiento de nuestro equipo, otro es una cantera nacional e internacional de exportación, que ya en alguna medida nos está funcionando, y lo tercero es alimentar el resto del torneo nacional”, explicó Artavia.

Y, aunque lamentó no tener el Mundial Sub-17 como vitrina en esta ocasión, destacó que jugadores como Dax Palmer, Warren Madrigal o Kenay Myrie han salido igual al exterior: “Esto tiene que ver con la gestión deportiva, esto tiene que ver con representación, esto tiene que ver con toda una estructura que existe alrededor del fútbol que hay que aprender a manejar”.