“Cantidad récord”: Manfred Ugalde recibe la oferta de un gigante de Europa y en Spartak Moscú ya tienen claro su futuro

Mientras en buena parte del mundo del fútbol el mercado de fichajes ya bajó la persiana, este no es el caso de la Liga Premier de Rusia, uno de los campeonatos con la ventana invernal más extensa: los clubes tienen tiempo hasta el 19 de febrero para cerrar llegadas y salidas.

En ese contexto, el nombre del costarricense Manfred Ugalde, actual jugador del Spartak Moscú, volvió a aparecer en el radar de un peso pesado del Viejo Continente.

El PSV ofertó por Manfred Ugalde

En las últimas horas, el legionario de 23 años fue vinculado nuevamente con el PSV Eindhoven, club que participa de la actual edición de la UEFA Champions League y que ya había mostrado interés en sus servicios la temporada anterior.

Según diversas fuentes rusas y el periodista neerlandés Jeroen Kapteijnns, el conjunto rojiblanco se puso en contacto con el Spartak para explorar una cesión con opción de compra cercana a los 15 millones de euros.

Futuro definido en Moscú

Sin embargo, desde Moscú no dudaron en rechazar este primer acercamiento. El portal Football Transfers incluso señaló que “el PSV necesita una cantidad récord por el traspaso de Manfred Ugalde“, situando su valoración de mercado alrededor de los 18 millones de euros.

De todos modos, esa hipotética oferta no llegará. El interés del PSV estaba directamente ligado a una posible salida de Ricardo Pepi, quien parecía cerca de ser transferido al Fulham FC. Al caerse esa negociación, el club de Eindhoven dejó de necesitar un reemplazo inmediato en ataque, por lo que habría descartado avanzar por Ugalde.

Además, el Spartak se mostró reacio a desprenderse del delantero tico, quien cuenta con un contrato vigente hasta mediados de 2028. Con el mercado acercándose a su cierre y sin ofertas que cumplan las expectativas económicas, todo indica que la carrera de Manfred Ugalde continuará en la Liga Premier de Rusia.